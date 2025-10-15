NHAI New Scheme: हाईवे पर गंदे टॉयलेट की फोटो भेजो और जीतो ₹1000! फटाफट जानिए तरीका

यात्रियों के लिए हाईवे सफर अक्सर मजेदार होता है, लेकिन गंदे पब्लिक टॉयलेट्स इसे मुश्किल बना देते हैं. अक्सर लोग सफर के दौरान शौचालय का इस्तेमाल करने से बचते हैं क्योंकि सफाई का स्तर बहुत कम होता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक नई पहल शुरू की है. अब हाईवे पर सफर करते वक्त यदि कोई यात्री पब्लिक टॉयलेट को गंदा पाता है और इसकी रिपोर्ट करता है, तो उसे ₹1000 का Fastag रिचार्ज इनाम के रूप में मिलेगा. यह योजना पूरे देश में लागू है और 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. NHAI का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर स्वच्छता सुविधा देना और हाईवे पर सफाई बनाए रखना है. हर रिपोर्ट का सत्यापन AI और मैन्युअल दोनों तरीके से किया जाएगा.

शिकायत करने का आसान तरीका

इस योजना का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को RajmargYatra App का लेटेस्ट वर्जन अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. इसके बाद, गंदे टॉयलेट की साफ-सुथरी तस्वीर क्लिक करनी होगी, जो जियो-टैग और टाइम-स्टैम्पेड हो. यह तस्वीर सीधे ऐप पर अपलोड करनी होगी. तस्वीर अपलोड करने के बाद यात्रियों को अपने नाम, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN), लोकेशन और मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे. यदि रिपोर्ट की जानकारी जांच के दौरान सही पाई जाती है, तो NHAI आपके Fastag में ₹1000 का रिचार्ज करेगा.

ध्यान देने योग्य बातें

1. यह योजना केवल NHAI द्वारा निर्मित और ऑपरेटेड शौचालयों पर लागू होती है. पेट्रोल पंप, ढाबे या अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के शौचालय इसमें शामिल नहीं हैं.

2. प्रत्येक VRN (वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर) इस योजना के दौरान केवल एक बार पुरस्कार के लिए योग्य होगा.

3. एक ही टॉयलेट को लेकर यदि कई लोग शिकायत करते हैं, तो केवल पहली सही रिपोर्ट करने वाले को इनाम दिया जाएगा.

4. तस्वीर ऑरिजनल और ऐप के जरिए क्लिक की हुई होनी चाहिए. छेड़छाड़ की गई, डुप्लिकेट या पहले से रिपोर्ट की गई तस्वीर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा.

योजना का उद्देश्य और फायदा

इस पहल का मुख्य उद्देश्य हाईवे यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय सुविधा उपलब्ध कराना है. यात्रियों की रिपोर्टिंग से टॉयलेट की सफाई में सुधार होगा और गंदे टॉयलेट्स को समय पर साफ किया जा सकेगा. इसके साथ ही, यात्रियों को ₹1000 का Fastag रिचार्ज मिलना इस पहल को और आकर्षक बनाता है. NHAI की यह पहल स्वच्छ भारत अभियान को मजबूत करने के साथ-साथ यात्रियों को हाईवे पर सफर के दौरान सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करेगी.