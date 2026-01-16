Home > टेक - ऑटो > सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हुआ डाउन, टाइमलाइन और पोस्ट नहीं देख पा रहे यूजर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हुआ डाउन, टाइमलाइन और पोस्ट नहीं देख पा रहे यूजर

Social Media Platform X Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था, शुक्रवार को पूरे US में हजारों लोगों के लिए डाउन हो गया था.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 16, 2026 9:36:39 PM IST

social media platform x down
social media platform x down


Social Media Platform X Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था, शुक्रवार को पूरे US में हजारों लोगों के लिए डाउन हो गया था. Downdetector एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन आउटेज को ट्रैक करता है. उन्होंने यह स्टोरी लिखे जाने के समय X के बारे में कम से कम 45,000 रिपोर्ट दिखाईं. यूज़र्स अपनी टाइमलाइन और दूसरी पोस्ट नहीं देख पा रहे थे. xAI का बॉट और Grok भी डाउन था.

हालांकि एलन मस्क के नेतृत्व वाले प्लेटफॉर्म ने अभी तक इस आउटेज के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन समस्याओं को ठीक करने के लिए आप ये कर सकते हैं.

कैसे इस समस्या को कर सकते हैं ठीक? (How can we fix this problem?)

  • यह कन्फर्म करने के लिए कि यह सिस्टम-वाइड समस्या है, प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल सपोर्ट अकाउंट या आउटेज ट्रैकर्स के माध्यम से X का स्टेटस चेक करें.
  • टेम्पररी सेशन ग्लिच को दूर करने के लिए रिफ्रेश करें या लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें.
  • यह देखने के लिए कैश क्लियर करें या डिवाइस/ब्राउज़र बदलें कि एक्सेस बेहतर होता है या नहीं.
  • लोकल नेटवर्क समस्याओं के मामले में बारी-बारी से मोबाइल डेटा या वाई-फाई ट्राई करें.
  • अगर समस्या बनी रहती है, तो ठीक होने का इंतज़ार करें, क्योंकि बड़े पैमाने पर आउटेज को आमतौर पर बैकएंड फिक्स की ज़रूरत होती है. 

अब AI करेगा शॉपिंग! जेमिनी में आया 'Buy Button', बिना वेबसाइट पेमेंट और सीधी डिलीवरी

Cloudflare की समस्याएं (Cloudflare issues)

यूज़र्स को X पर लॉग इन करते समय Cloudflare की समस्याएं दिख सकती हैं. मैसेज में लिखा गया है कि “Cloudflare इस वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है. लेकिन, इसे एक्सेस करने की कोशिश करते समय कुछ गलत हो गया. अगर अगले कुछ मिनटों में समस्या हल नहीं होती है, तो यह सबसे ज़्यादा संभावना है कि यह उस वेब सर्वर की समस्या है जिसे आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Cloudflare एक ग्लोबल नेटवर्क है जो वेबसाइट्स, एप्लिकेशन, रिमोट टीमों और नेटवर्क्स को सुरक्षित करता है. हम सिक्योरिटी और स्पीड पर फोकस करके एक बेहतर इंटरनेट बनाने में मदद करते हैं.

यूजर ने दी ये प्रतिक्रिया (The user gave this response)

अचानक हुए आउटेज पर रिएक्ट करते हुए एक व्यक्ति ने Downdetector कमेंट सेक्शन में लिखा कि “क्या वेबसाइट किसी और के लिए भी बहुत धीमी चल रही है या यह सिर्फ मेरे खराब कनेक्शन की वजह से है? इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि “𝕏 डाउन है. इसका कारण क्या है? यह 15 मिनट पहले तक काम कर रहा था. उम्मीद है कि यह कोई और साइबरअटैक नहीं है. काफी अजीब है. आपके यहां कैसा है? मैंने मोबाइल और वेब दोनों ट्राई किए और दोनों में दिक्कतें हैं.

1.5L प्लग-इन हाइब्रिड इंजन, दमदार डिजाइन…JSW की नई SUV धमाकेदार फीचर्स के साथ होगी भारत में लांच; यहां देखें कॉन्फ़िगरेशन

Tags: Elon Muskgrokhome-hero-pos-3Social Media PlatformX Downxai
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हुआ डाउन, टाइमलाइन और पोस्ट नहीं देख पा रहे यूजर

