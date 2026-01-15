1.5L प्लग-इन हाइब्रिड इंजन, दमदार डिजाइन…JSW की नई SUV धमाकेदार फीचर्स के साथ होगी भारत में लांच; यहां देखें कॉन्फ़िगरेशन

JSW Jetour T2 SUV In India: JSW ग्रुप की पैसेंजर मोबिलिटी कंपनी JSW मोटर्स लिमिटेड, इस साल भारत में अपनी पहली ऑटोमोबाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ऑटोकार इंडिया के अनुसार, पहला प्रोडक्ट जेटूर T2 SUV होगा, हालांकि यह जेटूर ब्रांडिंग के बजाय JSW के अपने बैज और मॉडल नाम के साथ आएगा.

Jetour T2 SUV लांच पर एक नजर

यह लॉन्च JSW की खुद को एक स्टैंडअलोन कार निर्माता के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है, जो MG-JSW MG मोटर इंडिया के साथ उसके जॉइंट वेंचर से अलग है. T2 SUV को कंपनी की महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आने वाली ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में असेंबल किया जाएगा, और 2026 की तीसरी तिमाही तक इसके मार्केट में आने की उम्मीद है.

Jetour T2 SUV के कॉन्फ़िगरेशन

जबकि जेटूर T2 दुनिया भर में प्योर ICE पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है, JSW मोटर्स ने भारत के लिए एक अलग रास्ता चुना है. सस्टेनेबल मोबिलिटी के अपने विजन पर कायम रहते हुए, कंपनी 1.5-लीटर प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम से लैस जेटूर T2 i-DM पेश करेगी. PHEV अंतरराष्ट्रीय स्तर पर AWD और FWD दोनों कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जाता है, हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि कौन सा वेरिएंट भारतीय शोरूम में आएगा.

चेरी ऑटोमोबाइल के तहत एक प्रीमियम ब्रांड, जेटूर को 2018 में लॉन्च किया गया था और इसने SUVs और क्रॉसओवर के लिए अपनी पहचान बनाई है. खासकर, T2 एक स्पेशियस SUV है जो आइकॉनिक लैंड रोवर डिफेंडर से डिज़ाइन प्रेरणा लेती है, जो इसे एक रग्ड लेकिन प्रीमियम अपील देती है. जबकि T2 के पेट्रोल वर्जन विदेशों में बेचे जा रहे हैं, प्लग-इन हाइब्रिड i-DM वेरिएंट ब्रांड की आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल दिशा को दिखाता है.

जेटूर T2 के डाइमेंशन

जेटूर T2 i-DM अपने प्रभावशाली डाइमेंशन के साथ अलग दिखता है – 4,785 mm लंबाई, 2,006 mm चौड़ाई, और 1,875 mm ऊंचाई, जो 2,800 mm के बड़े व्हीलबेस द्वारा समर्थित है. एक प्रैक्टिकल पांच-सीट लेआउट के साथ डिज़ाइन की गई, यह SUV सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह और आराम सुनिश्चित करती है.

एक मजबूत मोनोकोक फ्रेम पर बनी, T2 i-DM में एक बोल्ड, बॉक्सी सिल्हूट है जो प्रीमियम कैरेक्टर बनाए रखते हुए इसकी रग्ड अपील को बढ़ाता है. इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन है जो 156 PS पावर और 220 Nm टॉर्क पैदा कर सकता है, जो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है.

Tata Punch या Hyundai Exter: 6 लाख के बजट में कौन सी कार बेहतर? फीचर्स, माइलेज और कीमत में देखें फर्क