अब AI करेगा शॉपिंग! जेमिनी में आया ‘Buy Button’, बिना वेबसाइट पेमेंट और सीधी डिलीवरी

Google Gemini: Google ने इस नए फ़ीचर को “एजेंटिक शॉपिंग” एक्सपीरियंस नाम दिया है. अभी यह फ़ीचर सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स में उपलब्ध है. इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. इस फ़ीचर के लिए Google ने US में Walmart, Target और Shopify जैसे बड़े रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप की है.

पेमेंट Google Pay से प्रोसेस होंगे और PayPal सपोर्ट भी जल्द ही जोड़ा जाएगा

Google ने इस फीचर को अपने पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट किया है. जैसे ही आप “Buy” बटन पर क्लिक करेंगे ऐप के अंदर एक चेकआउट विंडो खुल जाएगी. यह फीचर आपके Google Pay अकाउंट में पहले से सेव की गई जानकारी का इस्तेमाल करेगा. कंपनी जल्द ही PayPal सपोर्ट भी जोड़ेगी.

डिलीवरी और सर्विस की ज़िम्मेदारी रिटेलर की होगी

भले ही आप जेमिनी ऐप के अंदर ट्रांज़ैक्शन कर रहे हों, Google सामान की डिलीवरी और सर्विस के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा. उदाहरण के लिए, अगर आप जेमिनी के ज़रिए वॉलमार्ट से कोई आइटम ऑर्डर करते हैं तो शिपिंग, रिटर्न और कस्टमर सर्विस के सभी पहलुओं को वॉलमार्ट ही संभालेगा. इस मामले में Google सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म या बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा है.

जेमिनी के साथ पूरी शॉपिंग प्रोसेस को समझें:

सर्च और सिलेक्शन: जब आप जेमिनी से किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, तो यह आपको वॉलमार्ट, शॉपिफाई और टारगेट जैसे पार्टनर रिटेलर्स के आइटम दिखाएगा.

बाय बटन पर क्लिक करें: अगर आपको प्रोडक्ट पसंद है तो आपको ऐप में “बाय” बटन दिखेगा. इस बटन पर क्लिक करने से खरीदारी शुरू हो जाएगी.

इन-ऐप चेकआउट: जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे जेमिनी ऐप के अंदर एक पेमेंट विंडो खुल जाएगी. आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

Google Pay से पेमेंट: जेमिनी आपके Google Pay अकाउंट में सेव की गई पेमेंट जानकारी का इस्तेमाल करेगा. इससे आपको बार-बार अपने कार्ड की डिटेल्स डालने की परेशानी नहीं होगी.

ऑर्डर कन्फर्मेशन: पेमेंट प्रोसेस होते ही आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा. जिस रिटेलर (जैसे वॉलमार्ट) से आपने सामान खरीदा है वह शिपिंग और डिलीवरी के लिए ज़िम्मेदार होगा.

डिलीवरी स्टेटस: आप सीधे चैट में जेमिनी से पूछ सकते हैं, “मेरा ऑर्डर कहाँ है?” या “यह कब डिलीवर होगा?” जेमिनी आपको रियल-टाइम स्टेटस अपडेट देगा.

रिटेलर अपडेट: भले ही आपने आइटम जेमिनी के ज़रिए खरीदा हो लेकिन शिपिंग वॉलमार्ट या शॉपिफाई जैसे रिटेलर्स द्वारा की जाती है. इसलिए जब आपका ऑर्डर पैक या शिप किया जाएगा तो वे आपको ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए एक ट्रैकिंग ID भेजेंगे.

भारत में अभी क्या स्थिति है?

अभी भारत में जेमिनी ऐप शॉपिंग में मदद करता है, लेकिन यह सिर्फ़ अलग-अलग वेबसाइट्स के प्रोडक्ट्स की तुलना दिखाता है और खरीदने के लिए बाहरी साइट्स के लिंक देता है. उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय यूज़र्स को सीधे ऐप से शॉपिंग करने का ऑप्शन मिलेगा.

भविष्य में हमारे शॉपिंग करने का तरीका बदल जाएगा

गूगल का मानना है कि AI एजेंट भविष्य में हमारे शॉपिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे. ग्राहकों को अब दर्जनों टैब खोलने या अलग-अलग ऐप्स में लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं होगी. आप बस AI को बताएंगे कि आपको क्या चाहिए और यह आपके बजट और पसंद के आधार पर सबसे अच्छे ऑप्शन ढूंढेगा और आपके लिए पेमेंट भी कर देगा.