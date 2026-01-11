Home > टेक - ऑटो > Kia Seltos-Hyundai Creta 2026 तुलना, किसे खरीदना फायदेमंद; कौनसी SUV देगी ज्यादा वैल्यू?

Kia Seltos-Hyundai Creta 2026 तुलना, किसे खरीदना फायदेमंद; कौनसी SUV देगी ज्यादा वैल्यू?

Kia Seltos vs Hyundai Creta vs Maruti Suzuki Grand Vitara: किआ इंडिया ने हाल ही में नेक्स्ट-जेनरेशन किआ सेल्टोस को पेश किया है. ब्रांड के नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी नई सेल्टोस में पूरी तरह से नया एक्सटीरियर डिज़ाइन. एक रिफ्रेश्ड केबिन लेआउट और कई आधुनिक टेक-रिच फीचर्स दिए गए हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 11, 2026 10:00:04 PM IST

Kia Seltos vs Hyundai Creta 2026
Kia Seltos vs Hyundai Creta 2026


Kia Seltos vs Hyundai Creta vs Maruti Suzuki Grand Vitara: किआ इंडिया ने हाल ही में नेक्स्ट-जेनरेशन किआ सेल्टोस को पेश किया है. ब्रांड के नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी नई सेल्टोस में पूरी तरह से नया एक्सटीरियर डिज़ाइन. एक रिफ्रेश्ड केबिन लेआउट और कई आधुनिक टेक-रिच फीचर्स दिए गए हैं. नई सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विटारा, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक और हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा से होगा. नई सेल्टोस की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, बुकिंग अमाउंट 25,000 रुपये तय किया गया है. कीमत की घोषणा 2 जनवरी 2026 को हई है, और डिलीवरी जनवरी के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है. इस आर्टिकल में आइए नई-जेनरेशन सेल्टोस की तुलना हुंडई क्रेटा से फीचर्स, डाइमेंशन, स्पेसिफिकेशन्स, पावरट्रेन ऑप्शन और अन्य मामलों को जानते है.

You Might Be Interested In

2026 किआ सेल्टोस बनाम हुंडई क्रेटा: वेरिएंट और कीमत

हुंडई क्रेटा E, EX, EX(O), S, S(O), SX, SX Tech, SX(O), और किंग एडिशन में आती है. जिसकी कीमत 10.7 लाख रुपये से 20.2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. नई किआ सेल्टोस की कीमतों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यह टेक लाइन, GT लाइन और X-लाइन ट्रिम्स में उपलब्ध है. टेक लाइन में HTE, HTE (O), HTK, HTK (O), HTX और HTX (A) जैसे वेरिएंट शामिल है. इनसे ऊपर, GT लाइन GTX और GTX (A) वर्जन में आती है और इसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग के साथ-साथ बेहतर इक्विपमेंट लिस्ट भी मिलती है. X-लाइन पैकेज, जो अपने गहरे, अधिक आक्रामक लुक के लिए जाना जाता है, GT लाइन ट्रिम्स के लिए एक्सक्लूसिव है.

IND vs NZ 1st ODI Live Score | IND 306-6(49): राहुल ने शानदार छक्का लगाकर भारत को दिलाई जीत

2026 किआ सेल्टोस बनाम हुंडई क्रेटा: डाइमेंशन

अब डाइमेंशन की बात करें तो हुंडई क्रेटा की लंबाई 4330 mm, चौड़ाई 1790 mm, ऊंचाई 1635 mm और व्हीलबेस 2610 mm है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm, बूट स्पेस 433 लीटर और व्हील का साइज़ 16 से 17 इंच तक है. किआ सेल्टोस की लंबाई 4460 mm, चौड़ाई 1830 mm, ऊंचाई 1635 mm और व्हीलबेस 2690 mm है। इसमें 447 लीटर का बूट स्पेस है और व्हील का साइज़ 16 से 18 इंच तक है.

You Might Be Interested In

2026 किआ सेल्टोस बनाम हुंडई क्रेटा: पावरट्रेन ऑप्शन

हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस में इंजन के एक जैसे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 160hp पावर और 260 Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है. 115 PS पावर और 144 Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन. 116 PS पावर, 250 Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर टर्बो डीज़ल, गियरबॉक्स ऑप्शन में 6-स्पीड MT, iMT, CVT (जिसे iVT कहा जाता है) 6-स्पीड AT और 7-स्पीड DCT शामिल हैं.

भारत को जीत के लिए कीवी ने पिलाया पानी, India ने सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां जानें- कौन बने इस मैच के हीरो?

2026 किआ सेल्टोस बनाम हुंडई क्रेटा: फीचर्स और सेफ्टी

क्रेटा के फीचर्स की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए ट्विन 10-25-इंच की स्क्रीन मिलती है. अन्य फीचर्स में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, बोस साउंड सिस्टम, पावर्ड ड्राइवर सीट, Apple CarPlay/Android Auto, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक, वॉयस कमांड, OTA अपडेट, एयर प्यूरीफायर, ऑटो हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर और भी बहुत कुछ शामिल है.

सेफ्टी के मामले में इस SUV में छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 ADAS फीचर्स मिलते है.

PM Modi ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत ‘शौर्य यात्रा’ में लिया हिस्सा, मंदिर में की पूजा-अर्चना

You Might Be Interested In
Tags: Car Price IndiaHyundai Creta comparisonmid-size SUVNew Kia SeltosSeltos vs CretaSUV features
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
Kia Seltos-Hyundai Creta 2026 तुलना, किसे खरीदना फायदेमंद; कौनसी SUV देगी ज्यादा वैल्यू?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kia Seltos-Hyundai Creta 2026 तुलना, किसे खरीदना फायदेमंद; कौनसी SUV देगी ज्यादा वैल्यू?
Kia Seltos-Hyundai Creta 2026 तुलना, किसे खरीदना फायदेमंद; कौनसी SUV देगी ज्यादा वैल्यू?
Kia Seltos-Hyundai Creta 2026 तुलना, किसे खरीदना फायदेमंद; कौनसी SUV देगी ज्यादा वैल्यू?
Kia Seltos-Hyundai Creta 2026 तुलना, किसे खरीदना फायदेमंद; कौनसी SUV देगी ज्यादा वैल्यू?