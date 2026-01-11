IND vs NZ 1st ODI Live Score: ऋषभ पंत बाहर,जुरेल की एंट्री! आज रोहित-कोहली फिर मचाएंगे तबाही? यहां देखें पल-पल के अपडेट्स

IND vs NZ 1st ODI Live Score: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच ODI सीरीज़ का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है. इस मैच में एक बार फिर सबकी नज़रें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी. रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ ODI में अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहते हैं और 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की अपनी उम्मीदों को मज़बूत करना चाहते हैं. दूसरी ओर, ऋषभ पंत के पसलियों में चोट के कारण बाहर होने से भारत को झटका लगा है. पंत की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है. देखना होगा कि आज भारत की प्लेइंग XI क्या होगी. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए 120 ODI मैचों में से भारत ने 62 जीते हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड ने 50 जीते हैं. सात मैच बिना नतीजे के खत्म हुए, और एक मैच टाई रहा.

ODI सीरीज़ के लिए भारत की अपडेटेड टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)

न्यूज़ीलैंड की टीम

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, मिशेल हे, निक केली, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​जोश क्लार्कसन, जैक फाउल्केस, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, जेडन लेनोक्स, माइकल रे