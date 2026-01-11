भारत को जीत के लिए कीवी ने पिलाया पानी, India ने सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां जानें- कौन बने इस मैच के हीरो?

IND vs NZ ODI Series: भारत ने पहले मैच में जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत की तरफ से सर्वाधिक रन कोहली ने 93 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्के लगाए हैं. इसके अलावा, गिल 56 रन, अय्यर 49 रन, हर्षित राणा 29 रन और रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा, केएल राहुल 29 रन और वाशिंगटन सुंदर 7 रन बनाकर नाबाद लौटे.

इसके अलावा, न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जेमिसन ने 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट झटके. इसके अलावा, आदित्य अशोक को 1 विकेट और के क्लार्क को 1 विकेट मिले हैं.

न्यूजीलैंड ने रखा 301 रनों का लक्ष्य (New Zealand set a target of 301 runs)

इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 300 रन बनाए है. इसी के साथ ही भारत को 301 रनों का लक्ष्य मिला है. न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन मिचेल ने 84 रन बनाए. इसके अलावा, कॉन्वे ने 56 रन, निकल्स ने 62 रन, मिचेल हे ने 18 रन, न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेसवेल ने 16 रन, विल यंग ने 12 रन, फिलिप्स ने 12 रन, अंत में के क्लार्क ने 24 रन और जेमिसन ने 8 रनों की पारी खेली.

इसके अलावा, भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो सिराज को 2, हर्षित को 2, प्रसिद्ध को 2 और कुलदीप को एक विकेट मिले है.

मैच के हीरो कौन रहे? (Who was the hero of the match?)

इस मैच में भारत की तरफ से विराट कोहली ने सर्वाधिक 93 रनों की पारी खेली. ऐसे में कहा जा सकता है कि कोहली इस मैच के हीरो रहे. लेकिन हर्षित राणा ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले 10 ओवर में 65 रन देकर 2 विकेट झटके और बल्ले से शानदार 29 रनों की पारी खेली और भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया. इसके बाद अंत में केएल राहुल ने नाबाद 29 रनों की धमाकेदार पारी खेली और सुंदर के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाई.

इसके अलावा, न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जेमिसन ने 10 ओवर में 41 रन देकर भारत की जीत में रोड़ा बनने का काम किया. लेकिन अंत में केएल राहुल, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर की पारी की बदौलत भारत को जीत मिली. आपकी जानकारी के लिए इस सीरीज का अगला मैच 14 जनवरी को खेला जाएगा.