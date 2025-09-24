Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें

सोशल मीडिया पर दोस्त बनाना अब पहले से आसान हो गया है, लेकिन इस सहूलियत का गलत फायदा उठाने वाले भी कम नहीं हैं. खासकर फेसबुक पर, नकली प्रोफ़ाइल बनाकर लोग आपकी भावनाओं और भरोसे से खेल सकते हैं.

ऐसे मामलों में, अपनी असली पहचान का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करना आम बात हो गई है. अगर आप सावधान नहीं रहे, तो आपको आर्थिक धोखाधड़ी या मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं. इसलिए, सोशल मीडिया पर बातचीत करते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है. अगर कोई लड़का आपसे महिला प्रोफ़ाइल से चैट कर रहा है, तो उसे पहचानने का तरीका यहां बताया गया है.

कैसे पहचानें फेसबुक पर नकली प्रोफ़ाइल?

आजकल, कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लोगों को फंसाने के लिए नकली प्रोफ़ाइल बनाते हैं. अगर कोई लड़का अचानक से बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछने लगे या जल्दी ही अंतरंग हो जाए, तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है. इसके अलावा, अक्सर देखा जाता है कि नकली प्रोफ़ाइल में बहुत कम पोस्ट होते हैं, या सभी तस्वीरें किसी और की लगती हैं.

आप चैट के दौरान एक अलग भाषा भी देखेंगे. अक्सर, लड़की बनकर बात करने वाले लड़के का लहजा मेल नहीं खाता. ऐसे अकाउंट अक्सर वीडियो या वॉइस कॉल से बचते हैं और बहाने बनाते हैं. इसलिए, सामने वाले की पहचान जानने के लिए उसकी प्रोफ़ाइल, फ्रेंड लिस्ट और पिछली गतिविधियों की जानकारी ज़रूर देखें.

फेसबुक पर किसी लड़की से चैट करते समय, वह कभी भी आपकी निजी जानकारी नहीं मांगेगी. लोग अक्सर फ़र्ज़ी आईडी बनाकर ऐसा करते हैं. अगर कोई ऐसा करता है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति फ़र्ज़ी है और ऐसी जानकारी कभी शेयर न करें. लड़की की आईडी इस्तेमाल करने वाला फ़र्ज़ी लड़का कुछ दिन चैट करने के बाद आपसे पैसे की मांग करेगा.

भावनाओं में न बहें. समझें कि वह व्यक्ति फ़र्ज़ी है और उसे तुरंत ब्लॉक कर दें और उसकी प्रोफ़ाइल की जानकारी फेसबुक को दें. अगर आपने उसे कोई जानकारी या पैसे दिए हैं, तो आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करानी चाहिए.

