Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें
Home > टेक - ऑटो > Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें

Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें

Social media पर नकली प्रोफ़ाइल से कैसे बचें? जानें फेसबुक पर फ़र्ज़ी आईडी पहचानने के तरीके, धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के टिप्स और साइबर क्राइम से बचाव के उपाय.

By: Shivani Singh | Published: September 24, 2025 7:45:44 PM IST

Facebook Instagram Ban
Facebook Instagram Ban

सोशल मीडिया पर दोस्त बनाना अब पहले से आसान हो गया है, लेकिन इस सहूलियत का गलत फायदा उठाने वाले भी कम नहीं हैं. खासकर फेसबुक पर, नकली प्रोफ़ाइल बनाकर लोग आपकी भावनाओं और भरोसे से खेल सकते हैं.

ऐसे मामलों में, अपनी असली पहचान का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करना आम बात हो गई है. अगर आप सावधान नहीं रहे, तो आपको आर्थिक धोखाधड़ी या मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं. इसलिए, सोशल मीडिया पर बातचीत करते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है. अगर कोई लड़का आपसे महिला प्रोफ़ाइल से चैट कर रहा है, तो उसे पहचानने का तरीका यहां बताया गया है.

कैसे पहचानें फेसबुक पर नकली प्रोफ़ाइल?

आजकल, कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लोगों को फंसाने के लिए नकली प्रोफ़ाइल बनाते हैं. अगर कोई लड़का अचानक से बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछने लगे या जल्दी ही अंतरंग हो जाए, तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है. इसके अलावा, अक्सर देखा जाता है कि नकली प्रोफ़ाइल में बहुत कम पोस्ट होते हैं, या सभी तस्वीरें किसी और की लगती हैं.

सिर्फ आवाज से गूगल देगा हर सवाल का जवाब, भारत में आ रहा है ‘Search Live’ फीचर!

आप चैट के दौरान एक अलग भाषा भी देखेंगे. अक्सर, लड़की बनकर बात करने वाले लड़के का लहजा मेल नहीं खाता. ऐसे अकाउंट अक्सर वीडियो या वॉइस कॉल से बचते हैं और बहाने बनाते हैं. इसलिए, सामने वाले की पहचान जानने के लिए उसकी प्रोफ़ाइल, फ्रेंड लिस्ट और पिछली गतिविधियों की जानकारी ज़रूर देखें.

फेसबुक पर किसी लड़की से चैट करते समय, वह कभी भी आपकी निजी जानकारी नहीं मांगेगी. लोग अक्सर फ़र्ज़ी आईडी बनाकर ऐसा करते हैं. अगर कोई ऐसा करता है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति फ़र्ज़ी है और ऐसी जानकारी कभी शेयर न करें. लड़की की आईडी इस्तेमाल करने वाला फ़र्ज़ी लड़का कुछ दिन चैट करने के बाद आपसे पैसे की मांग करेगा.

भावनाओं में न बहें. समझें कि वह व्यक्ति फ़र्ज़ी है और उसे तुरंत ब्लॉक कर दें और उसकी प्रोफ़ाइल की जानकारी फेसबुक को दें. अगर आपने उसे कोई जानकारी या पैसे दिए हैं, तो आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करानी चाहिए.

WhatsApp का बड़ा धमाका! अब चैट में ही होगा मैसेज का ट्रांसलेशन, जानिए कैसे

Tags: cyber crimeFacebook FraudFake Profile Alertonline scamSocial Media Safety
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें
Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें
Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें
Facebook fake profile: क्या कोई लड़का कर रहा है लड़की बनकर आपसे चैट, ऐसे पहचानें