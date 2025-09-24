WhatsApp का बड़ा धमाका! अब चैट में ही होगा मैसेज का ट्रांसलेशन, जानिए कैसे
WhatsApp translation feature: व्हाट्सएप (WhatsApp) दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, जिसे तीन अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी दूसरी भाषा में मैसेज मिलता है और समझने में परेशानी होती है. इस समस्या को खत्म करने के लिए व्हाट्सएप ने नया इन-ऐप मैसेज ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है. अब आप सीधे चैट के अंदर ही मैसेज का अनुवाद कर पाएंगे.

By: Renu chouhan | Published: September 24, 2025 5:11:41 PM IST

कैसे करेगा काम नया ट्रांसलेशन फीचर?
यूजर को बस किसी मैसेज पर लॉन्ग-प्रेस करना होगा और फिर Translate ऑप्शन पर टैप करना होगा. इसके बाद मैसेज आपकी पसंदीदा भाषा में बदल जाएगा. यह फीचर वन-टू-वन चैट, ग्रुप चैट और चैनल अपडेट्स सभी में काम करेगा. साथ ही, एक बार भाषा पैक डाउनलोड करने के बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह लोकली सेव हो जाएगा.

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए खास सुविधा
एंड्रॉयड फोन वालों के लिए व्हाट्सएप ने एक और खास ऑप्शन दिया है. वे चाहें तो पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन ऑन कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि उस चैट में आने वाले सभी मैसेज आपकी चुनी हुई भाषा में अपने-आप ट्रांसलेट हो जाएंगे. यह फीचर खासतौर पर इंटरनेशनल ग्रुप्स, ऑफिस की बातचीत या उन फैमिलीज के लिए उपयोगी होगा, जिनके सदस्य अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं.

प्राइवेसी को लेकर चिंता नहीं
व्हाट्सएप ने साफ किया है कि इस फीचर में यूजर की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी. सभी ट्रांसलेशन आपके फोन पर ही होंगे. इसका मतलब यह है कि कंपनी खुद आपके मैसेज को न तो देख सकती है और न ही पढ़ सकती है.

किन भाषाओं में मिलेगा सपोर्ट?
– एंड्रॉयड यूजर्स को शुरुआत में English, Spanish, Hindi, Portuguese, Russian और Arabic भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा.
– वहीं, iPhone यूजर्स को एक ही बार में ज्यादा सुविधा दी गई है. उन्हें शुरुआत से ही 19 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का ऑप्शन मिलेगा.

कंपनी ने कहा है कि आने वाले महीनों में इस फीचर को और ज्यादा भाषाओं में रोल आउट किया जाएगा.

क्यों खास है यह अपडेट?
आज के समय में दुनिया भर में लोग अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं. खासतौर पर बिजनेस मीटिंग्स, एजुकेशन ग्रुप्स और ग्लोबल फैमिली चैट्स में भाषा सबसे बड़ी बाधा बन जाती है. व्हाट्सएप का यह नया फीचर उस दूरी को खत्म करेगा और लोगों को रियल-टाइम और आसान कनेक्टिविटी देगा.

