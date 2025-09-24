सिर्फ आवाज से गूगल देगा हर सवाल का जवाब, भारत में आ रहा है ‘Search Live’ फीचर!
टेक्नोलॉजी की दुनिया में गूगल एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही भारत में अपना नया फीचर ‘Search Live’ लॉन्च करने वाली है. यह फीचर यूजर्स को गूगल सर्च इंजन से सीधे आवाज के जरिए बातचीत करने की सुविधा देगा. खास बात यह है कि अमेरिका के बाद भारत पहला देश होगा जहां यह फीचर उपलब्ध होगा.

By: Renu chouhan | Published: September 24, 2025 5:11:42 PM IST

क्या है गूगल का 'Search Live'?

क्या है गूगल का ‘Search Live’?
‘सर्च लाइव’ को पहली बार मई 2025 में गूगल के सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस Google I/O में पेश किया गया था. यह फीचर पहले से अमेरिका में उपलब्ध है. इसे आप अपने मोबाइल में AI Mode या Google Lens के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे. बस फोन के कैमरे को ऑन कीजिए, किसी चीज पर फोकस कीजिए और सवाल पूछिए. गूगल का AI तुरंत आपको सही जवाब देगा.

उदाहरण के लिए – कोई स्टूडेंट अगर किसी कठिन मैथ्स इक्वेशन पर कैमरा ले जाकर सवाल करेगा तो उसे स्टेप-बाय-स्टेप जवाब मिलेगा. इसी तरह, अगर किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में खराबी है तो ‘सर्च लाइव’ उसकी पहचान कर लेगा.

कैसे करेगा काम यह फीचर?
गूगल का कहना है कि इसके पीछे एडवांस्ड AI मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है. ये मॉडल न सिर्फ इमेज को पहचानते हैं, बल्कि आपके सवाल के हिसाब से तुरंत सही जवाब भी देते हैं. साथ ही, ‘सर्च लाइव’ सिर्फ जवाब ही नहीं देगा बल्कि संबंधित वेबसाइट्स, वीडियो और फोरम लिंक भी दिखाएगा ताकि यूजर और गहराई से जानकारी हासिल कर सके.

जनरेटिव AI के दौर में गूगल की नई चाल
गूगल ने यह फीचर ऐसे समय में पेश किया है जब OpenAI का ChatGPT और Perplexity जैसे AI टूल्स मार्केट में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. गूगल का कहना है कि वह अब सिर्फ जानकारी देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि यूजर्स को एक्शन लेने और फैसले करने में मदद करेगा.

भारत में क्यों है खास?
भारत गूगल के लिए सबसे बड़ा मार्केट है. यहां कंपनी ने जुलाई 2025 में सबसे पहले AI Mode लॉन्च किया था. इसके अलावा AI Overviews भी भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी जैसी भाषाओं में उपलब्ध है. हाल ही में AI Mode में हिंदी सपोर्ट भी जोड़ा गया है.

गूगल की VP हेमा बुद्धराजू ने बताया कि भारत में लोग AI Mode का इस्तेमाल शिक्षा, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, तुलना, लिखने और स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस जैसी क्वेरीज के लिए कर रहे हैं. यही वजह है कि गूगल को उम्मीद है कि भारतीय यूजर इस AI ट्रांसफॉर्मेशन के “torchbearer” बनेंगे.

