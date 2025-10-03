आधार अपडेट कराना अब पड़ेगा महंगा, नया शुल्क लोगों को कर रहा हैरान!

अगर आप जल्द ही अपना आधार कार्ड अपडेट कराने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है. 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ी सेवाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट अपडेट से लेकर घर पर सेवा तक, कई चीज़ों के लिए पहले से ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा. बदलाव इतने छोटे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं. कुछ जगहों पर बढ़ोतरी चौंकाने वाली है. आखिर किन सेवाओं पर कितना खर्च बढ़ा है और किन पर राहत मिलेगी, आइए जानते हैं विस्तार से.

आधार से जुड़ी डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट अपडेट करने का शुल्क रविवार, 1 अक्टूबर से बढ़ा दिया गया है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, यह नया शुल्क 30 सितंबर, 2028 तक लागू होगा. इसके बाद अक्टूबर 2028 में फिर से समीक्षा की जाएगी.

डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125

UIDAI के मुताबिक, आधार धारकों को अब सर्वे और बायोडाटा अपलोड करने पर ज्यादा खर्च करना होगा.

डेमोग्राफिक अपडेट (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल) के लिए अब ₹75 का शुल्क लगेगा. पहले यह ₹50 था. यदि यह बायोमाॅम अपडेट के साथ आता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.

बायोमेट्रिक अपडेट (फ़िंगरप्रिंट, आईरिस या फ़ोटो) के लिए अब ₹125 का शुल्क लिया जाएगा. अक्टूबर 2028 से यह शुल्क शुल्क ₹150 हो सकता है.

डॉक्यूमेंट अपडेट यानी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जमा करना, 14 जून, 2026 तक मायाआधार पोर्टल पर मुफ्त रहें. नामांकन केंद्र पर अब ₹75 रिवॉर्ड के लिए, जो पहले ₹50 था.

आधार प्रिंट आउट (ई-केवैसी या अन्य माध्यमों से): पहले चरण के लिए ₹40 और दूसरे चरण के लिए ₹50.

TATA की इस कॉम्पैक्ट SUV ने बाकी सभी कारों को छोड़ा काफी पीछे, सितंबर महीने में बेस्ट-सेलर बनकर उभरी

बच्चों के लिए निःशुल्क अपडेट

बच्चों के लिए समय-समय पर ऑनलाइन आवेदन करने की छूट.

5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहला अनिवार्य बायो फार्मा अपडेट निःशुल्क है.

7 से 15 साल तक के बच्चों से सामान्य तौर पर ₹125 का शुल्क लिया जाता है, लेकिन 30 सितंबर, 2026 तक यह शुल्क माफ कर दिया गया है.

15 से 17 साल की उम्र के लिए पहला अनिवार्य बायो बिजनेस अपडेट मुफ्त है.

बच्चों के लिए बैकलॉग अपडेट करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

घर पर नामांकन, ₹700 का भुगतान करना होगा

यदि कोई नामांकित केंद्र नहीं है, तो UIDAI घर पर ही सेवाएं प्रदान करेगा. इसके लिए नए शुल्क लगाए गए हैं. एक बार घर आने पर ₹700 (जीएसटी सहित) खर्च. अगर एक ही पते पर कई लोग सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले व्यक्ति से ₹700 और उसके बाद आने वाले प्रत्येक सदस्य से ₹350 लिए जाएं.

Flipkart पर आई दूसरी धमाकेदार Sale, इन स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट