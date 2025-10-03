TATA की इस कॉम्पैक्ट SUV ने बाकी सभी कारों को छोड़ा काफी पीछे, सितंबर महीने में बेस्ट-सेलर बनकर उभरी

Tata Nexon Best-Seller SUV: सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स की नेक्सॉन (Nexon) ने बिक्री के मामले में बाकी सभी कार कंपनियों – मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई मोटर इंडिया के सभी मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया. आकड़ों की माने तो सितंबर महीने में इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की कुल 22,573 यूनिट बिकीं. इस कामयाबी के बाद नेक्सॉन टाटा पैसेंजर व्हीकल (PV) की अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री वाली कार बन गई है.

भारतीय बाजार में छाई हुई है Nexon

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, जब नेक्सॉन ने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया हो. इससे पहले भी कई सालों से ये कार भारतीय बाज़ार में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. टाटा की ये कार तीन सालों तक सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी रही है. वित्त वर्ष 2022 में इसकी 1.24 लाख यूनिट, वित्त वर्ष 2023 में 1.72 लाख यूनिट और वित्त वर्ष 2024 में 1.71 लाख यूनिट बिकीं.

वित्त वर्ष 2025 में बिक्री थोड़ी कम होकर 1.63 लाख यूनिट रह गई, लेकिन यह मॉडल अभी भी मज़बूत प्रदर्शन कर रहा है. वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में ही, अप्रैल से सितंबर के बीच, इसकी लगभग 90,000 यूनिट बिक चुकी हैं. सितंबर का यह रिकॉर्ड इस भीड़-भाड़ वाले सेगमेंट में इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा देता है.

बिक्री में उछाल के कारण

टाटा की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिक्री में उछाल का एक बड़ा कारण जीएसटी 2.0 (GST 2.0) भी रहा. इसके चलते नेक्सन की कीमतों में 1.55 लाख रुपये तक की कमी आई, जिससे यह ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक हो गई. टाटा ने लगभग 45,000 रुपये के लाभ भी दिए. 7.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, नेक्सन अब न केवल अपनी श्रेणी के बल्कि उससे ऊपर और नीचे के सेगमेंट के खरीदारों को भी आकर्षित कर रही है.

इसके अलावा नेक्सन कई इंजन और ईंधन ऑप्शन में उपलब्ध है. पेट्रोल संस्करणों में अलग-अलग गियरबॉक्स के साथ 1.2-लीटर टर्बो इंजन मिलता है, जबकि पेट्रोल-सीएनजी विकल्प और 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों में उपलब्ध है.

Nexon.ev भी मार्केट में उतर चुकी है. जो ग्राहकों को इलेक्ट्रिक विकल्प देता है. यह दो बैटरी पैक के साथ आता है – 45kWh संस्करण वास्तविक परिस्थितियों में लगभग 350-375 किमी की रेंज प्रदान करता है, जबकि 30kWh संस्करण लगभग 210-230 किमी की रेंज प्रदान करता है.

