Flipkart पर आई दूसरी धमाकेदार Sale, इन स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

Flipkart Big Festive Dhamaka : Flipkart पर बड़ी छूटों की पेशकश करने वाली Big Billion Days Sale खत्म हो गई है. लेकिन इसके खत्म होते ही ई-कॉमर्स दिग्गज ने अपनी नई सेल की अनाउंसमेंट कर दी है. 4 अक्टूबर से Flipkart पर ‘बिग फेस्टिव धमाका सेल'(Big Festive Dhamaka Sale) शुरू हो रही है, जिसका एक्सेस यूजर्स को रात 12 बजे से मिलेगा. इस सेल के जरिए कस्टमरों को कई स्मार्टफोन और अन्य उत्पादों पर छूट का लाभ मिलेगा.

इस सेल में iPhone खरीदने वालों के लिए खास ऑफर्स रखे गए हैं. iPhone 16 को आप इस सेल में डिस्काउंट के बाद 56,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max भी क्रमशः 85,999 रुपये और 1,04,999 रुपये की कीमतों पर उपलब्ध होंगे. हालांकि, इन ऑफर्स में Big Billion Days Sale के मुकाबले कुछ कम छूट और लाभ मिल रहे हैं. साथ ही, iPhone 14 भी इस सेल में 42,999 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है.

Samsung स्मार्टफोन्स पर शानदार डील्स

Samsung के स्मार्टफोन्स पर भी इस सेल में अच्छी छूट दी गई है. Galaxy S24 को आप 38,999 रुपये में खरीद सकते हैं, जबकि ये फोन पहले 74,999 रुपये में लॉन्च हुआ था. इसके साथ ही Galaxy S24 FE भी 29,999 रुपये में उपलब्ध है. Samsung की लोकप्रिय A-सीरीज के फोन भी इस सेल में डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, Galaxy A35 5G को 17,999 रुपये में और Galaxy F36 5G को 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है.

Google Pixel फोन पर भी मिल रही है अच्छी बचत

Google Pixel सीरीज के स्मार्टफोन्स पर भी Flipkart की इस सेल में खास छूट दी गई है. Pixel 9a को 39,999 रुपये में खरीदने का मौका है, जो इस साल लॉन्च हुआ है और इस पर 10 हजार रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है. हालांकि, Pixel 9 पर पहले जैसी डील नहीं मिल रही है, क्योंकि इसे अब 52,999 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है. Pixel 9 Pro Fold को भी एक लाख रुपये से कम कीमत में खरीदना संभव है, जिसमें 73 हजार रुपये की भारी छूट शामिल है.

बड़ी बचत का मौका

इस सेल का फायदा उठाकर कस्टमर न केवल नए स्मार्टफोन्स बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उत्पाद भी कम कीमतों पर खरीद सकते हैं. Flipkart की ये बिग फेस्टिव धमाका सेल खासतौर पर त्योहारों के मौसम में खरीदारी के लिए एक बढ़िया मौका साबित होगी. इसलिए खरीदारी करने से पहले ऑफर्स को अच्छे से जांच लें और अपनी पसंद के अनुसार बेहतरीन डील का लाभ उठाएं.