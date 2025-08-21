Yuzvendra Chahal: धनश्री से तलाक के बाद भी नहीं रुक रहा बवाल! युजवेंद्र चहल ने किया ऐसा Post, सोशल मीडिया पर फिर मचा हडकंप

Yuzvendra Chahal And Dhanashree Verma: युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक साल 2025 में हुआ था। दोनों ने 2020 में शादी की, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ़ पाँच साल ही चला और धनश्री और चहल ने एक-दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन शादी से ज़्यादा, उनका तलाक चर्चा का विषय बना हुआ है। तलाक के बाद जैसे ही युजवेंद्र चहल ने अपना पहला इंटरव्यू दिया, उसके कुछ ही दिनों बाद धनश्री ने भी खुलकर बात की। अब इसके बाद चहल ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिससे दोनों के बीच अनबन और बढ़ गई है।

युजवेंद्र चहल का रहस्यमयी पोस्ट

तलाक के दौरान युजवेंद्र चहल जिस टी-शर्ट में नज़र आए, उस पर ‘Be Your Own Sugar Daddy’ लिखा था। जब धनश्री वर्मा से ‘ह्यूमन्स ऑफ़ बॉम्बे’ शो में इस बारे में सवाल किया गया, तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर धनश्री ने कहा कि वह दिन उनके लिए बहुत भावुक था। चहल के इस मैसेज पर धनश्री ने यह भी कहा कि ‘अरे भाई, तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते थे, तुम्हें टी-शर्ट पहनने की क्या ज़रूरत थी।’

धनश्री वर्मा के इस पॉडकास्ट के वायरल होने के बाद चहल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वह पहाड़ों के बीच हाथ फैलाए नजर आ रहे हैं। चहल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तीन तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें चहल के साथ कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा चहल ने यह भी नहीं बताया है कि वह किसके साथ इस जगह गए हैं।

पोस्ट के छोटे से कैप्शन ने लोगों का खींचा ध्यान

चहल की इन तस्वीरों में कोई नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर की पोस्ट के छोटे से कैप्शन ने लोगों का ध्यान खींचा। चहल ने अपनी तस्वीरों के साथ लिखा है कि ‘मिलियन फीलिंग्स, जीरो वर्ड्स’। इसका मतलब है कि ‘चहल के दिमाग में एक साथ लाखों बातें हैं, लेकिन कहने के लिए शब्द नहीं हैं।’ सोशल मीडिया यूजर्स इसे धनश्री वर्मा के लिए जवाब बता रहे हैं।

