Asia Cup 2025 में कितनी बार होगी भारत और Pak की भिड़ंत, महामुकाबले से पहले जानिए वेन्यू और तारीख समेत सारी डिटेल्स!

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। भारत ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि, इस बार सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के बीच देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव के बाद पहली बार किसी क्रिकेट मैच होने जा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार आमने-सामने हो सकती हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच

टीम इंडिया एशिया कप में अपना पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की टीम के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान का पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा। लेकिन इसके बाद सबकी निगाहें 14 सितंबर को होने वाले मैच पर होंगी, क्योंकि इस दिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

क्या सुपर 4 में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?

एशिया कप में टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई हैं। ग्रुप बी में अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग चीन हैं। इन दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 4 में पहुँचेंगी। अगर भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए से क्वालीफाई कर लेते हैं, तो सुपर-4 में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला दुबई या अबू धाबी में खेला जा सकता है, जो भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

क्या फ़ाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?

अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-4 में बेहतर प्रदर्शन के बाद फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेती हैं, तो एशिया कप 2025 में ही इन दोनों टीमों के बीच तीसरी बार टक्कर देखने को मिल सकती है। एशिया कप का फ़ाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा और यह फ़ाइनल मैच भी भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम की टीम

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम।

