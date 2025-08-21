Shubman Gill: एशिया कप टीम में गिल की एंट्री… तो किस खिलाड़ी मारा गया हक, आखिर क्यों बना दिया गया अचानक टी-20 का उपकप्तान?

Shubman Gill: एशिया कप के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीम में जगह मिलेगी या नहीं, इस पर अंत तक सस्पेंस बना रहा। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की घोषणा के बाद पता चला कि गिल की न सिर्फ़ टी20 टीम में वापसी हुई है, बल्कि अक्षर पटेल को उप-कप्तानी से हटाकर यह पद शुभमन गिल को दे दिया गया है। टीम चयन से पहले गिल के टीम में आने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे गिल की वजह से टीम से अपनी जगह गँवानी पड़ी?

शुभमन गिल ने किसकी जगह ली?

यह भी एक बड़ा सवाल है कि अगर शुभमन गिल शीर्ष क्रम में खेलते हैं, तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा में से किसका बल्लेबाजी क्रम प्रभावित होगा। अगर भारत की पिछली टी20 सीरीज़ की टीम को याद करें, तो एशिया कप टीम में सिर्फ़ 10 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में खेलने वाले खिलाड़ियों में से ध्रुव जुरेल, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर को बाहर कर दिया गया है।

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन के आधार पर, उस अंतिम-11 में से 9 खिलाड़ियों को एशिया कप टीम में जगह मिली है। जहाँ तक सवाल यह है कि गिल प्लेइंग इलेवन में किसकी जगह लेंगे, तो पिछली सीरीज़ के आधार पर इसका जवाब मोहम्मद शमी या रवि बिश्नोई होगा। गिल सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में शीर्ष क्रम में बल्लेबाज़ी करते हैं, अगर ऐसा होता है तो संजू सैमसन, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा में से किसी एक का बल्लेबाजी क्रम बदलना तय है।

उप-कप्तानी मिलने का कारण

एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा करते हुए, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि शुरू से ही गिल को उप-कप्तान बनाने की योजना थी। सूर्य ने बताया कि ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के बाद, जब भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज़ हुई, तो शुभमन गिल टी20 टीम के उप-कप्तान थे। उसके बाद गिल सीरीज़ के बाकी मैचों में व्यस्त हो गए, इसलिए उनकी टी20 टीम में वापसी नहीं हो सकी।

