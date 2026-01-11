Home > क्रिकेट > अभिषेक और गिल के बाद कौन हैं युवराज के नए स्टूडेंट? T20 WC 2026 से पहले ले रहे खास ट्रेनिंग

Yuvraj Singh New Student Sanju Samson: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें संजू सैमसन युवराज सिंह से क्रिकेट का टिप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: January 11, 2026 10:43:04 PM IST

Sanju Samson Viral Video: आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी, 2026 से होने वाला है. भारत की तरफ से संजू सैमसन को भी टीम में चुना गया है. इस बीच संजू सैमसन युवराज सिंह से ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं. जिसमें वो नेट पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस फुटेज ने युवराज के पर्दे के पीछे बढ़ते प्रभाव के बारे में नई चर्चा शुरू कर दी है, फैंस इस बातचीत को एक आम बातचीत से कहीं ज़्यादा मान रहे हैं क्योंकि भारत ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्लान बनाना शुरू कर रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में सैमसन ध्यान से सुनते हुए दिख रहे हैं जबकि युवराज लंबी बात कर रहे हैं, अपने हाथों से इशारा कर रहे हैं जैसे कि किसी खास शॉट को समझा रहे हों.

मेंटर के रूप में काम कर रहे युवराज सिंह (Yuvraj Singh is working as a mentor)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन जिनकी अक्सर उनकी नेचुरल टाइमिंग के लिए तारीफ की जाती है, लेकिन उस टैलेंट को लगातार इंटरनेशनल लेवल पर बनाए रखने पर सवाल उठाए जाते हैं, वह पूरी बातचीत के दौरान पूरी तरह से शामिल दिखे. युवराज सिंह, एक वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑलराउंडर और अपनी पीढ़ी के भारत के सबसे प्रभावशाली व्हाइट-बॉल बल्लेबाजों में से एक है. जिनको हाल के सालों में युवा खिलाड़ियों के लिए एक मेंटर के रूप में देखा जा रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल हैं संजू सैमसन (Sanju Samson is included in the team for the T20 World Cup)

किसी भी औपचारिक कोचिंग घोषणा के बिना उन्हें अपने करियर के अलग-अलग समय पर उभरते हुए बल्लेबाजों के साथ काम करते हुए देखा गया है, जो टेक्निक, मैच टेम्परमेंट और सिचुएशनल हिटिंग पर इनपुट देते हैं, जो T20 युग में खास तौर पर कीमती है जहां ऑप्शन बढ़ जाते हैं और मार्जिन कम हो जाते हैं. संजू सैमसन के लिए यह टाइमिंग नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज और 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया है.

युवराज ने शुभमन और अभिषेक को दी है ट्रेनिंग (Yuvraj has trained Shubman and Abhishek)

वायरल क्लिप ने भारत के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों की अगली पीढ़ी के विकास में युवराज की भूमिका के बारे में भी चर्चा फिर से शुरू कर दी है. उनकी सलाह को अक्सर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के विकास से जोड़ा गया है, दोनों भारत के बैटिंग भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और सैमसन के साथ बातचीत ने अब उस अनौपचारिक मेंटरिंग कहानी में एक और नाम जोड़ दिया है.

अब सैमसन को ट्रेनिंग दे रहे युवराज सिंह (Yuvraj Singh is now training Samson)

युवराज ने सैमसन को ठीक-ठीक क्या कहा? यह व्यापक रूप से शेयर किए गए क्लिप में सुनाई नहीं देता है, लेकिन तस्वीर साफ है. एक सीनियर खिलाड़ी जिसने हाई-प्रेशर में अच्छा प्रदर्शन किया, वह एक ऐसे खिलाड़ी को डिटेल में गाइडेंस दे रहा है जो अभी भी उच्चतम स्तर पर क्लैरिटी और निरंतरता की तलाश में है. सैमसन के लिए इसका मतलब ट्रिगर मूवमेंट में बदलाव, खास मैच-अप के खिलाफ एक साफ तरीका, या उस तरह का फैसला लेने का फ्रेमवर्क हो सकता है जो T20 क्रिकेट में एक अच्छी पारी को एक यादगार पारी से अलग करता है.

भारत की न्यूज़ीलैंड सीरीज अगला पड़ाव होगी, लेकिन बड़ा मकसद साफ है – हर कैंप, हर नेट प्रैक्टिस और हर बातचीत को अब वर्ल्ड कप के नजरिए से देखा जा रहा है.

