विराट कोहली का नया कीर्तिमान, तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड; सिर्फ इतनी पारियों में रच दिया इतिहास

Virat Kohli 28000 Runs: विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज़ बल्लेबाज़ बन गए हैं. भारत के पूर्व कप्तान ने 624 पारियों में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 28,000वां रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वडोदरा में चल रहे पहले भारत-न्यूजीलैंड वनडे में कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने के लिए 25 रनों की ज़रूरत थी, और उन्होंने BCA स्टेडियम में 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 13वें ओवर में यह मुकाम हासिल कर लिया.

अपने खेलने के दिनों में, तेंदुलकर ने भारत के लिए अपनी 644वीं पारी में अपना 28,000वां रन बनाया था, जबकि श्रीलंका के कुमार संगकारा को इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 666 पारियों की ज़रूरत पड़ी थी.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी

खिलाड़ी देश पारियां

विराट कोहली भारत 624

सचिन तेंदुलकर भारत 644

कुमार संगकारा श्रीलंका 666

कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 123 मैचों में 9230 रन और अपने T20I करियर में 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं. वनडे में, उन्होंने अब तक 309 मैचों में 14,583* रन बनाए हैं.

मैच से पहले कोहली और रोहित शर्मा को खास तौर पर सम्मानित किया गया. इनिंग के बीच में ब्रेक के दौरान, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने दोनों को सम्मानित किया, इस मौके पर BCCI अध्यक्ष मिथुन मिन्हास, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और ICC चेयरमैन जय शाह भी मौजूद थे.

रोहित ने भी रचा इतिहास

रोहित शर्मा ने रविवार (11 जनवरी) को इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज़ बनकर इतिहास रच दिया. रोहित, जो वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे पहले वनडे में टीम इंडिया के लिए ओपनर के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने 301 रन के चेज़ के सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 650वां छक्का लगाया.

रोहित, जिनके नाम वनडे, T20I और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है, उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 67 मैचों में 88 छक्के, 159 T20I में 205 छक्के और 280 वनडे मैचों में 357 छक्के लगाए हैं.

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और दिग्गज ओपनर क्रिस गेल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी 524 मैचों में 476 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

