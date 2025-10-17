Home > खेल > Young Virat Kohli Fan: कोहली का ऑटोग्राफ़ मिलते ही फैन ने लगाई खुशी में दौड़, Video हुआ वायरल

Perth: विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे टीम में वापसी से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फैंस की दीवानगी चरम पर है. पर्थ में ट्रेनिंग के दौरान कोहली से ऑटोग्राफ पाकर एक युवा फैन की खुशी ने इंटरनेट का दिल जीत लिया.

By: Sharim Ansari | Published: October 17, 2025 2:35:57 PM IST

Virat Kohli crazy young fan
Virat Kohli crazy young fan

Australia vs India 2025: 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम में शामिल हुए हैं, तब से सबकी नज़रें उन पर टिकी हैं. ये दोनों पूर्व भारतीय कप्तान सिर्फ़ वनडे मैचों में ही सक्रिय हैं, यानी फैंस उन्हें क्रिकेट के मैदान पर कम ही देख पाते हैं. लेकिन जब वे उन्हें देखते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसा कि पर्थ में, जहां भारतीय क्रिकेट टीम अभी ट्रेनिंग ले रही है, कोहली का ऑटोग्राफ़ लेने के बाद एक युवा फैन की प्रतिक्रिया से ज़ाहिर होता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली का ऑटोग्राफ़ लेने के बाद वह लड़का बेहद उत्साहित होकर इधर-उधर दौड़ रहा है.

यहां देखें वीडियो

वरिष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा यहां पहुंचते ही ज़ोर-शोर से खेलने लगे और रविवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान नेट्स पर काफ़ी समय बिताया. सभी की निगाहें रोहित और कोहली पर हैं, जिन्होंने आखिरी बार भारत के लिए फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था और अब केवल 50 ओवर के फॉर्मेट में ही उपलब्ध हैं.

रोहित-कोहली की ट्रेनिंग जारी

दोनों पूर्व भारतीय कप्तानों ने नेट्स पर लगभग 30 मिनट तक बल्लेबाजी की. भारतीय टीम 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीन वनडे और पांच टी20 मैचों के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए बुधवार और गुरुवार को दो बैचों में यहां पहुंची. रोहित को नेट्स पर अभ्यास के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी बातचीत करते हुए भी देखा गया.

कोहली और रोहित दोनों ने इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और पिछले साल बारबाडोस में विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने भारत के लिए टी20 करियर को अलविदा कह दिया था. हो सकता है कि यह आखिरी बार हो जब ये दोनों वनडे दिग्गज ऑस्ट्रेलिया में खेलें.

2027 विश्व कप में उनका खेलना भी तय नहीं है, क्योंकि उस समय उनकी फॉर्म और फिटनेस पर बहुत कुछ निर्भर करता है. हालांकि, नए कप्तान शुभमन गिल ने दोनों सुपरस्टार्स के अपार अनुभव को देखते हुए उनका समर्थन किया है.

