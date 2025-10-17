Home > खेल > New Format In Cricket: टेस्ट, वनडे और T-20 के बाद आया नया फॉर्मेट, जानिए नियम-कायदे और कब होगी शुरुआत?

Test Twenty-20: क्रिकेट के खेल में अब हर रोज़ नए-नए नियम आ रहे हैं. फॉर्मेट बदल रहे हैं. ताकी क्रिकेट फैंस को रोमांच का डोज़ मिलता रहे. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब एक नया फॉर्मेट क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है टेस्ट ट्वेंटी.

By: Pradeep Kumar | Published: October 17, 2025 8:06:44 AM IST

test twenty20_new format in cricket
test twenty20_new format in cricket

Test Twenty-20 IN Cricket: क्रिकेट में रोमांच का तड़का लगाने के लिए कई तरह के बदलाव किए जाते हैं. सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट आया. 15 मार्च 1877 को जब मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच खेला गया. जब ये फॉर्मेट से फैंस का मोहभंग होने लगा तो बारी आई वनडे क्रिकेट की. कैरी पैकर ने पूरी दुनिया को क्रिकेट का नया रंग दिखाया. जब दुधिया रोशनी में रंगीन कपड़ों में खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आए. कैरी पैकर ने दुनिया को नया फॉर्मेट दिया जिसे हम लोग वनडे फॉर्मेट के नाम से जानते हैं. इसके बाद टी-20 फॉर्मेट आया, उसके बाद टी-10 फॉर्मेट और द हंड्रेड जैसे टूर्नामेंट खेले जाने लगे हैं. ऐसे में क्रिकेट के खेल में अब हर रोज़ नए-नए नियम आ रहे हैं. फॉर्मेट बदल रहे हैं. ताकी क्रिकेट फैंस को रोमांच का डोज़ मिलता रहे. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब एक नया फॉर्मेट क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है टेस्ट ट्वेंटी. अब आपके जेहन में काफी सारे सवाल होंगे कि आखिर क्या है इस फॉर्मेट में? इसमें क्या नया होगा? कैसे खेला जाएगा? तो चलिए आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं-      

क्या है टेस्ट ट्वेंटी फॉर्मेट ?

जैसा की नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस फॉर्मेट में आपको टेस्ट और टी-20 दोनों का मज़ा देखने को मिलेगा. दरअसल द फोर्थ फॉर्मेट के सीईओ और वन वन सिक्स नेटवर्क के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव बहिरवानी के मुताबिक  टेस्ट ट्वेंटी क्रिकेट के लिए एक ऐसा फॉर्मेट है जो टेस्ट और टी20 दोनों की झलक एक साथ दिखाएगा. इस फॉर्मेट में हर टीम को दो बार बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेस्ट मैच में होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि यह फॉर्मेट छोटा और तेज़ होगा, ताकि दर्शक हर पल रोमांच में डूबे रहें और टीवी पर मैच का अनुभव और भी मज़ेदार बने. इस फॉर्मेट के कुछ नियम टेस्ट क्रिकेट से लिए गए हैं,  टी20 से, लेकिन उन्हें इस नए फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ा बदला गया है. मैच का नतीजा जीत, हार, टाई या ड्रॉ किसी भी रूप में हो सकता है, यानी यह खेल न सिर्फ तेज है, बल्कि परिणाम के लिहाज़ से भी रोमांचक रहेगा.

दिग्गज़ों को भी पसंद आया ये फॉर्मेट

इस नए फॉर्मेट को लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गज भी उत्साहित हैं. एबी डिविलियर्स, मैथ्यू हेडन, क्लाइव लॉयड और हरभजन सिंह जैसे नाम इस प्रोजेक्ट के सलाहकार बोर्ड में शामिल हैं. हालांकि टेस्ट ट्वेंटी की आधिकारिक एंट्री अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं हुई है, लेकिन इस पर तेजी से काम चल रहा है और ये जल्द ही धमाल मचा सकता है और कमाल कर सकता है. इस फॉर्मेट का पहला टूर्नामेंट जनवरी 2026 में खेला जाएगा.

मिस्टर 360 के नाम से मशहूर क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने इस फॉर्मेट को लेकर बात करते हुए कहा कि, “इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खूबी है आज़ादी और रचनात्मकता. यह खिलाड़ियों को खुद को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका देता है। यह बिना डर वाला क्रिकेट है, जो संतुलन बनाए रखने और दोनों पारियों में टिके रहने की चुनौती देता है”.

Tags: AB de VilliersCricketHarbhajan Singhmatthew haydenTest Twenty20Test Twenty20 in CricketWhat is Test Twenty20 Format
