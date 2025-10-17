गंभीर के लिए जंग के मैदान में कूदे रविचंद्रन अश्विन, भारत के कोच के दुश्मनों की लगा दी वाट

Harshit Rana: तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा (Harshit Rana) को लेकर बहस और चर्चा बढ़ती ही जा रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज़ के लिए वनडे टीम में शामिल होने के बाद से ही इस युवा खिलाड़ी और मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पर निशाना साधा जा रहा है. पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने इस पूरे विवाद की शुरुआत की और आरोप लगाया कि राणा को लगातार सभी प्रारूपों में इसलिए चुना जाता है क्योंकि वह पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज़ की ” हां में हां मिलाने वाले” हैं. वहीं गंभीर ने इसका जवाब दिया है.

गंभीर ने दिया जवाब

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए गंभीर ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि ज़्यादा सावधानी बरती जाए और सिर्फ़ यूट्यूब पर ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए कुछ न कहा जाए. अब रविचंद्रन अश्विन ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है और कहा है कि खेल में व्यक्तिगत हमले की कोई जगह नहीं हो सकती.

अश्विन ने कही ये बात

अश्विन जिन्होंने पहले आईपीएल 2024 सीज़न में राणा के प्रदर्शन के आधार पर उनकी जगह पर सवाल उठाए थे. अब अश्विन ने गंभीर का पक्ष लेते हुए कहा कि आलोचना में ज़्यादा दम होना चाहिए और यह सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए.

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “मैंने हमेशा दोहराया है कि किसी भी खिलाड़ी पर कमज़ोर आलोचना नहीं होनी चाहिए. जब ​​आलोचना बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो जाती है, तो उसका तरीका बदल जाता है. मैं संजय मांजरेकर के बारे में बात करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे पूरे करियर में मेरी आलोचना की है. लेकिन मैंने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई नाराज़गी नहीं रखी. वे जो कहते हैं वह सही हो या गलत, जब तक आलोचना व्यक्तिगत न हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा, “मान लीजिए हर्षित वह रील देखता है जिसमें उसकी कड़ी आलोचना हो रही है और वह भारत के लिए मैच खेलने वाला है, तो क्या वह इससे टूट नहीं जाएगा? और अगर उसके माता-पिता और दोस्त इसे देखेंगे, तो उनकी मानसिकता क्या होगी? हम उनके कौशल, उनकी क्रिकेट शैली और उनके द्वारा किए जा रहे काम की आलोचना ज़रूर कर सकते हैं. लेकिन इसे व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए. यह एक-दो बार मज़ेदार हो सकता है, लेकिन इसे लगातार चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए. वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए दर्शक मौजूद हैं. आजकल नकारात्मकता बिकती है. वे वही बेचते हैं जिसकी माँग होती है. हमें ऐसी सामग्री पढ़ने से बचना चाहिए.”

हर्षित राणा का दिलचस्प मामला

जब से हर्षित राणा का डेब्यू 2024 में आईपीएल रिटेंशन के साथ हुआ है, तब से इस तेज़ गेंदबाज़ के गंभीर के साथ घनिष्ठ संबंधों को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है. टी20I टीम में होने के बावजूद, 23 वर्षीय खिलाड़ी ने डेब्यू नहीं किया. आईपीएल रिटेंशन पूरा होने के बाद ही उन्हें एक मैच खेलने का मौका मिला, जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में चुना.

इसके बाद इस तेज़ गेंदबाज़ ने खेल के तीनों प्रारूपों में पदार्पण किया. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम में चुने जाने के बाद यह चर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गई.अश्विन ने कहा कि उन्हें राणा से पूरी सहानुभूति है, क्योंकि ट्रोलिंग और उसका क्रूर स्वभाव किसी को भी प्रभावित कर सकता है.

राणा को हर तरफ़ से निशाना बना रहा है-अश्विन

अश्विन ने कहा “हर कोई हर्षित राणा को हर तरफ़ से निशाना बना रहा है. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ: अगर वही हर्षित अगले साल अच्छा प्रदर्शन करता है, तो क्या वही लोग उसे उसी स्तर पर रखेंगे और उसका जश्न मनाएंगे?”

उन्होंने आगे कहा, “मैं निश्चित रूप से निराश हूं. इस चैनल के माध्यम से मेरा हमेशा से यही अनुरोध रहा है कि क्रिकेट को क्रिकेट ही समझें. बेकार की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वह आपका दोस्त, आपका परिवार, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन हो सकता है.”