Yashasvi Jaiswal ने दिल्ली टेस्ट में किया बड़ा कमाल, WTC में मचाया धमाल, सीधे दूसरे नंबर पर पहुंचे
IND vs WI Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है ये खिलाड़ी अपना जलवा दिखाए जा रहा है. मैदान चाहे कोई भी हो, विरोधी चाहे कोई भी हो, यशस्वी का बल्ला है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता. ऐसे में यशस्वी बड़े-बड़े कमाल करते जा रहे हैं.

Yashasvi Jaiswal Record in Test Cricket
Yashasvi Jaiswal Record in Test Cricket

Yashasvi Jaiswal Record: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने कमाल की पारी खेली. इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी. टीम इंडिया ने जायसवाल की दमदार पारी की बदौलतक पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए. दिल्ली टेस्ट के पहले दिन जायसवाल ने खुलकर बल्लेबाजी की और वेस्टइंडीज के गेंदबाज़ों की जमकर खबर ली. यशस्वी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक नॉटआउट 173 रन बना लिए थे. इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन जायसवाल से दोहरे शतक की उम्मीद सभी भारतीय क्रिकेट फैंस लगाकर बैठे है, लेकिन अपनी इस पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. ये टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल का 7वां शतक रहा, वहीं उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में भी एक बड़ा कमाल कर दिया. चलिए आपको बताते हैं यशस्वी के इस पारी के दौरान तोड़े गए रिकॉर्ड्स के बारे में-

यशस्वी जायसवाल ने जलवा दिखाया, विंडीज के गेंदबाज़ों को रुलाया

यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अपने बल्ले का दमखम दिखाया और टेस्ट क्रिकेट में अपना 7वां शतक जड़ दिया. इस दौरान उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाज़ों की जमकर खबर ली. पहले दिन खेली गई अपनी 173 रनों की पारी के दौरान क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गजों की बराबरी कर ली. दरअसल जैसे ही जायसवाल ने अपनी इस पारी में 150 रनों का आंकड़ा पूरा किया, वैसे ही वो न्यूज़ीलैंड के दिग्गज के विलियमसन और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन जैसे ही उन्होंने अपना नाम इस खास खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल करवा लिया. अब यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने के मामले में केन विलियमसन और मार्नश लाबुशेन के बराबर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. जायसवाल की ये डब्ल्यूटीसी के इतिहास में 5वीं 150 या उससे अधिक रनों की पारी रही. इस मामले में पहले नंबर पर इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट का नाम है, जो अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 8 बार एक पारी में 150 प्लस रनों की पारी खेल चुके हैं. तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल अब सिर्फ जो रुट से ही पीछे हैं.

WTC में सबसे ज्यादा बार 150+ रनों की पारी

जो रूट – 8 बार
यशस्वी जायसवाल – 5 बार
केन विलियमसन – 5 बार
मार्नश लाबुशेन – 5 बार

यशस्वी जैसे कोई नहीं

यशस्वी जायसवाल ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है ये खिलाड़ी अपना जलवा दिखाए जा रहा है. मैदान चाहे कोई भी हो, विरोधी चाहे कोई भी हो, यशस्वी का बल्ला है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता. ऐसे में यशस्वी बड़े-बड़े कमाल करते जा रहे हैं. अब अगर टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर बात करें, तो सबसे ज्यादा बार 150+ रनों की पारी खेलने के मामले में वीरेंद्र सहवाग पहले नंबर पर  हैं, जिन्होंने 14 बार ये कमाल किया है. वहीं दूसरे नंबर पर सुनील गावस्कर का नाम है जिन्होंने अपने करियर में 11 बार टेस्ट क्रिकेट में 150 रनों की पारी खेली है. अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल पहुंच गए हैं. हालांकि यशस्वी जायसवाल के पास मौका है कि वो इस टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाएं.

कैसा रहा पहले दिन का खेल

पहले दिन के खेल की बात करें तो टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई केएल राहुल और जायसवाल की जोड़ी ने. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े, जिसमें राहुल ने आक्रामक बैटिंग करते हुए तेजी से 38 रन बनाए. मगर उन्हें जोमेल वॉरिकन ने स्टंप आउट करवा दिया. इसके बाद जायसवाल को साईं सुदर्शन का साथ मिला. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 193 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप कर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. अपना दूसरा ही टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले सुदर्शन इसे शतक में नहीं बदल सके और 87 के स्कोर पर वॉरिकन का ही शिकार बने. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल (20 नाबाद) ने जायसवाल के साथ मिलकर टीम को 318 रन तक पहुंचा दिया.

CricketIndia vs West IndiesTeam Indiayashasvi jaiswalYashasvi Jaiswal CenturyYashasvi Jaiswal Records
