IPL 2026 Mini Auction: IPL 2025 में फ्लॉप CSK करेगी बड़ा फेरबदल, इन पांच खिलाड़ियों को करेगी रिलीज़

CSK Release Players IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2025 में सिर्फ चार जीत के साथ खराब प्रदर्शन किया, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट पांच खिलाड़ियों को रिलीज़ कर युवा खिलाड़ियों पर भरोसा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

By: Sharim Ansari | Published: October 10, 2025 3:39:12 PM IST

CSK to Release 5 Players
CSK Squad Changes: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. पांच बार की IPL चैंपियन, CSK ने अपने 14 मैचों में से केवल चार जीते और अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर रही. टीम मैनेजमेंट अब IPL 2026 से पहले बड़ी तबदीली की तैयारी कर रहा है.

इन खिलाड़ियों को रिलीज़ करेगी CSK

Cricbuzz की एक रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2026 की Mini-Auction से पहले पांच खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है. जिन खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जा सकता है उनमें सैम कुरेन (इंग्लैंड), डेवोन कॉनवे (न्यूज़ीलैंड), दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी शामिल हैं. टीम के खराब प्रदर्शन के कारण इन खिलाड़ियों को रिलीज़ किया गया है.

IPL 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ की चोट ने भी चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ा दीं थी. ऋतुराज के जाने के बाद MS Dhoni ने टीम की कमान संभाली, लेकिन वह भी टीम की किस्मत बदलने में नाकाम रहे. अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करने की रणनीति इस बार उल्टी पड़ गई.

टॉप आर्डर के खराब प्रदर्शन ने चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. डेवोन कॉनवे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी का फॉर्म लगातार गिरता जा रहा है. IPL 2025 में, CSK के बल्लेबाजों ने 138.29 के स्ट्राइक रेट से 2315 रन बनाए, जो पिछले सीज़न में किसी भी टीम का सबसे कम स्ट्राइक रेट था. इसके अलावा, CSK ने पावरप्ले में सबसे कम रन (693) बनाए और 29 विकेट गंवाए.

अब युवा खिलाड़ियों की बारी

टीम मैनेजमेंट अब युवा खिलाड़ियों पर फिर से फोकस करना चाहता है. रिपोर्टों के अनुसार, फ्रैंचाइज़ी टीम का पुनर्निर्माण करना चाहती है ताकि टीम अगले सीज़न में नई ऊर्जा के साथ वापसी कर सके. रविचंद्रन अश्विन के IPL से संन्यास लेने के बाद CSK को एक तरह से फायदा हुआ है.

आर. अश्विन के संन्यास से टीम के पास ₹9.75 करोड़ का फायदा हुआ है. अब, अगर CSK इन पांच खिलाड़ियों को रिलीज़ कर देती है, तो उसके पास ₹25 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा होगा. CSK ने सैम कुरेन पर काफ़ी भरोसा जताया था, लेकिन वह अपनी पुरानी फ़ॉर्म हासिल नहीं कर पाए. चोट से उबरने के बाद डेवोन कॉनवे का बल्लेबाजी प्रदर्शन काफी गिर गया.

भारतीय बल्लेबाज दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी भी बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे. सभी 10 टीमों को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 15 नवंबर तक अपनी रिटेंशन सूची को अंतिम रूप देना होगा. 13 से 15 दिसंबर के बीच IPL 2026 के मिनी ऑक्शन होने की उम्मीद है.

