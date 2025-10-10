IPL 2026 ऑक्शन की तारीख आई सामने, खिलाड़ियों के रिटेंशन की ये है आखिरी डेट
IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन इस साल दिसंबर में हो सकता है. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर होगी.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 10, 2025 2:38:08 PM IST

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख का खुलासा हो गया है. खिलाड़ियों को रिटेन करने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है. क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2026 (IPL 2026) की नीलामी इस साल दिसंबर में होगी. यह दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हो सकती है. 13 से 15 दिसंबर के बीच होने की संभावना है. फ्रेंचाइज़ी के पास खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है.

आईपीएल 2026 की नीलामी कहां होगी?

अब सवाल यह है कि अगली आईपीएल नीलामी कहां होगी? क्रिकबज़ के अनुसार, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि नीलामी पिछले दो सीज़न की तरह भारत में होगी या विदेश में. आईपीएल 2023 की नीलामी दुबई में हुई थी जबकि आईपीएल 2024 की नीलामी जेद्दा में हुई थी. फ्रेंचाइज़ी के करीबी सूत्रों के हवाले से, रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बीसीसीआई इस बार भारत में एक छोटी नीलामी आयोजित करता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा. हालाँकि, इस पर अभी फैसला होना बाकी है.

रिटेंशन की समय सीमा

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की फ्रेंचाइज़ी की अंतिम तिथि 15 नवंबर है. सभी फ्रेंचाइज़ी को इस तिथि तक अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम जमा करने होंगे. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि चेन्नई और राजस्थान को छोड़कर, अन्य फ्रेंचाइज़ियों द्वारा ज़्यादा खिलाड़ियों को रिलीज़ किए जाने की संभावना कम है.

इन खिलड़ियों को टीम कर सकती है रिलीज़

सीएसके और राजस्थान रॉयल्स इन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा रिलीज़ किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कुरेन और डेवोन कॉनवे शामिल हैं. इसके अलावा, अश्विन के संन्यास के बाद टीम के पास अच्छी-खासी रकम बची है. इस बीच, राजस्थान रॉयल्स स्पिनर वानिंदु हसरंगा और महेश दीक्षांत को रिलीज़ कर सकती है. संजू सैमसन भी अगले सीज़न के लिए राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा नहीं होंगे. दोनों टीमें पिछले सीज़न में अंक तालिका में सबसे नीचे रही थीं.

