LIVE मैच में दो-दो भारतीय खिलाड़ियों की हुई लड़ाई, होने वाले थी हाथापाई, फिर हुआ कुछ ऐसा, देखें VIDEO

IRANI CUP 2025: ईरानी कप 2025 में विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में तेज़ गेंदबाज़ यश ठाकुर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बल्लेबाज़ यश ढुल आपस में भिड़ गए. इन दोनों खिलाडियों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई. मामला इतना बढ़ गया की अंपायर्स और साथी खिलाड़ियों को आकर बीच-बचाव करवाना पड़ा. लेकिन अब सवाल ये है कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच गहमागहमी आखिर शुरू क्यों हुई? तो चलिए आपको इसकी वजह भी बताते हैं.

क्यों भिड़ गए यश ठाकुर और यश ढुल?

इस मैच में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को विदर्भ ने जीत के लिए 361 रनों का लक्ष्य दिया. इस टार्गेट का पीछा करते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए यश ढुल ने शानदार बल्लेबाज़ी की. उनकी पारी का ये नतीजा था कि जब तक वो क्रीज़ पर थे, तब तक उनकी टीम मुकाबले में बनी हुई थी. यश ढुल 92 के निजी स्कोर पर थे और उन्होंने यश ठाकुर की गेंद पर ऑफ स्टम्प की तरफ हवा मे बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री लाइन पर अथर्व तायडे ने ढुल का कैच पकड़ लिया. यश ठाकुर ने जैसे ही इस विकेट को हासिल किया उसके बाद वह काफी जोश में जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, जो ढुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और दोनों के बीच मैदान पर ही झगड़ा शुरू हो गया. इस गहमा गहमी में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, लेकिन इसी बीच मामले को बढ़ता देख खिलाड़ियों और अंपायर ने बीच-बचाव करते हुए मामले को शांत किया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है.

विदर्भ ने तीसरी बार जीता ईरानी कप

यश ढुल के आउट होने के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम संघर्ष करती चली गई और उनकी दूसरी पारी 267 रनों के स्कोर पर सिमट गई. विदर्भ की टीम ने इस मुकाबले को 93 रनों से जीत लिया और तीसरी बार ईरानी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. इस मैच में यश ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 बल्लेबाज़ों का शिकार किया. पहली पारी में यश ने 4 बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेजा, तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए. तो इस तरह से रजत पाटीदार की कप्तानी में विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को 93 रनों से मात देकर तीसरी बार ईरानी कप की ट्रॉफी अपने नाम की.

