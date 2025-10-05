IND W vs PAK W: ना बारिश, ना खराब रोशनी, फिर भी 15 मिनट रोकना पड़ा मैच, वजह जानकर रह जाएंगे दंग
INDIA vs PAKISTAN: इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. जब भारतीय टीम की पारी के 34 ओवर खत्म हो गए तो मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया.

October 5, 2025 6:44:48 PM IST

IND w vs PAK W : महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कुछ ऐसा हो गया कि मुकाबले को 15 मिनट तक रोकना पड़ा. सारे के सारे खिलाड़ी बीच मैदान पर काफी ज़्यादा परेशान नज़र आए. दरअसल इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. जब भारतीय टीम की पारी के 34 ओवर खत्म हो गए तो मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया और मैच को 15 मिनट के लिए रोकना पड़ा.

इस वजह से रोकना पड़ा मैच

34 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 154 रन बना लिए थे. तभी सारे खिलाड़ी मैदान से बाहर जाने लगे और ग्राउंड स्टाफ मैदान पर बग स्प्रे यानि की कीटनाशन छिड़कने लगे. कोलंबो में पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बारिश के कारण मैदान पर काफी ज़्यादा कीड़े-मकोड़े हो गए थे, जो दोनों टीमों के खिलाड़ियों का ध्यान भटका रहे थे. इसी वजह से ग्राउंड स्टाफ ने पेस्ट कंट्रोल स्प्रे पेस्ट किया जिसकी वजह से मैच को लगभग 15 मिनट के लिए रोका गया.  हालांकि, इस समय की भरपाई एक छोटी इनिंग्स ब्रेक के ज़रिए की गई और मैच में किसी भी ओवर में कटौती नहीं की गई.

Mosquito_ind vs pak_womens world cup 2025

टॉस पर हुआ बवाल

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की बेईमानी सभी के सामने आ गई. टॉस के वक्त फातिमा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया. टॉस के वक्त भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना बीच मैदान पर पहुंचीं. टॉस का सिक्का भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उछाला जिसमें फातिमा ने टेल्स पुकारा और उसे माइक के जरिए साफतौर पर सुना भी जा सकता है. इसके बाद मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज ने हेड आने का कॉल किया और फिर पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतने का दावा करने के साथ पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया. 

मंधाना ने किया निराश
महिला वनडे वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम को स्मृति मंधाना से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वो केवल 32 गेंदों में 4 चौकों की मदद से सिर्फ और सिर्फ 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ स्मृति केवल 8 रन बनाकर आउट हो गई थीं. स्मृति मंधाना की ये मौजूदा फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. हालांकि इससे पहले स्मृति मंधाना काफी अच्छे फॉर्म में थीं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो मुकाबलों में शतक जड़े थे.

