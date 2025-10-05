IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेंगे रोहित-विराट, जानिए इस दौरे पर कैसा रहेगा शेड्यूल, कब शुरू होंगे मैच?
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेंगे रोहित-विराट, जानिए इस दौरे पर कैसा रहेगा शेड्यूल, कब शुरू होंगे मैच?

INDIA vs AUSTRALIA: ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज़ और 5 मैचों की T-20I सीरीज़ खेलेगी. अब BCCI की सेलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. तो ये मैच कब-कब, कहां-कहां पर खेले जाएंगे और क्या रहेगी इन मैचों की टाइमिंग?

Published: October 5, 2025 6:00:36 PM IST

ROHIT SHARMA_VIRAT KOHI_IND VS AUS
ROHIT SHARMA_VIRAT KOHI_IND VS AUS

India Tour Of Australia: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज़ के बाद टीम इंडिया का अगला मिशन होगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना. ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज़ और 5 मैचों की T-20I सीरीज़ खेलेगी. अब BCCI की सेलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कमान सौंपी गई है. वहीं टी-20 फॉर्मेट की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करते हुए नज़र आएंगे. इस दौरे पर टीम इंडिया पहले वनडे फॉर्मेट में कंगारुओं से दो-दो हाथ करेगी. इसके बाद बारी होगी 5 मैचों की टी-20 सीरीज़ की.

बतौर खिलाड़ी खेलेंगे रोहित

सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को हटाकर गिल को कप्तान बनाया है, ताकी भारतीय टीम एक नए कप्तानी के अंडर अभी से ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर सके. जहां गिल को इस सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया गया है तो वनडे सीरीज़ के लिए वाइस कैप्टन की ज़िम्मेदारी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है. वहीं विराट कोहली को भी वनडे सीरीज के लिए चुना गया है. लंबे समय से रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर खेल रहे थे. अब 2019 के बाद ये पहला मौका होगा जब वो वनडे टीम में एक आम खिलाड़ी की तरह खेलते हुए नज़र आएंगे.

कैसा रहेगा वनडे सीरीज़ का शेड्यूल ?

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों दिग्गज अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं. टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा, 

मैच तारीख टीमें जगह
पहला वनडे 19 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया पर्थ
दूसरा वनडे 23 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया एडिलेड
तीसरा वनडे 25 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया सिडनी

वनडे सीरीज़ का पहला मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा और यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच ऐतिहासिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा

कैसा रहेगा टी-20 सीरीज़ का शेड्यूल ?

वनडे सीरीज़ के बाद बारी होगी पांच मैचों की टी-20 सीरीज़ की. तो चलिए आपको टी-20 सीरीज़ का भी पूरा शेड्यूल बताते हैं.

मैच तारीख टीमें जगह
पहला टी20 29 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया कैनबरा
दूसरा टी20 31 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न
तीसरा टी20 2 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया होबार्ट
चौथा टी20 6 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20 8 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन

सीरीज के शुरुआती तीनों मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. इसके बाद चौथे और पांचवें टी20 मैच के समय में बदलाव है. चौथा टी20 मुकाबला गोल्ड कोस्ट में 6 नवंबर को और पांचवां टी20 मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा. चौथा और पांचवां टी20 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे से खेले जाएंगे.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेंगे रोहित-विराट, जानिए इस दौरे पर कैसा रहेगा शेड्यूल, कब शुरू होंगे मैच?

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेंगे रोहित-विराट, जानिए इस दौरे पर कैसा रहेगा शेड्यूल, कब शुरू होंगे मैच?

