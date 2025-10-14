Home > खेल > Womens World Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में द. अफ्रीका की शानदार जीत, बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराया, लगा दी हैट्रिक

Womens World Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में द. अफ्रीका की शानदार जीत, बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराया, लगा दी हैट्रिक

SA W vs BAN W: रोमांचक से भरपूर इस मुकाबले में द. अफ्रीका की टीम ने आखिरी ओवर में 3 विकेट से जीत दर्ज की. मौजूदा वर्ल्ड कप में ये दक्षिण अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत रही. इससे पहले द.अफ्रीकी टीम न्यूज़ीलैंड और भारत जैसी टीमों को भी मात दे चुकी है.

By: Pradeep Kumar | Published: October 14, 2025 12:35:35 AM IST

South Africa beat Bangladesh in Womens World Cup 2025 match
South Africa beat Bangladesh in Womens World Cup 2025 match

Womens World Cup: महिला वनडे वर्ल्ड कप का 14वां मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेला गया. रोमांचक से भरपूर इस मुकाबले में द. अफ्रीका की टीम ने आखिरी ओवर में 3 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाज़ी की और 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 232 रन. 233 रनों की चुनौती के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस लक्ष्य को 49.3 ओवर में 7 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. मौजूदा वर्ल्ड कप में ये दक्षिण अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत रही. इससे पहले द.अफ्रीकी टीम न्यूज़ीलैंड और भारत जैसी टीमों को भी मात दे चुकी है.

शोरना अख्तर की धमाकेदार पारी

इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उनकी सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की. सलामी बल्लेबाज रुबया हैदर 25 (52) रन बनाकर आउट हुईं. वहीं इसके बाद फरजाना हक 76 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. इसके बाद कप्तान निगर सुल्ताना 32 रनों पर चलती बनी. टीम के लिए  शर्मिन अख्तर ने टीम को मुश्किलों से उबारते हुए शानदार फीफ्टी जड़ी.  उन्होंने 77 गेंदों में 50 रन बनाए. बांग्लादेश के लिए इस मैच में शोरना अख्तर ने तूफानी पारी खेली, उन्होंने 35 गेंद पर 51 रन बनाए. वहीं रितु मोनी 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर नॉटआउट रहीं.  इस तरह बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए. द.अफ्रीका की तरफ से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 2 विकेट झटके. तो वहीं, क्लोई ट्रेयोन और नादिने क्लार्क ने 1-1 विकेट चटकाए.

ये भी पढ़ें – IND vs WI: LIVE मैच में लड़की ने मारे चांटे ही चांटे, देखते रह गए मैदान में मौजूद खिलाड़ी, VIDEO हुआ Viral

द.अफ्रीका ने लगाई जीत की हैट्रिक

233 रनों की चुनौती के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम को पहला झटका दूसरे ही ओवर में लगा, जब तैजमिन ब्रिट्स गोल्डन डक पर आउट हो गईं. इसके बाद लौरा वॉल्वार्ट और अनेक बॉश के बीच दूसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी हुई. वॉल्वार्ट के रूप में द.अफ्रीकी टीम को दूसरा झटका लगा. दूसरा विकेट जल्दी गिरने के बाद द. अफ्रीकी टीम की पारी लड़खड़ाती हुई दिखी. देखते ही देखते 78 के स्कोर तक टीम के पांच खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद मरिजेन कैप्प और क्लोई ट्रेयोन ने द.अफ्रीका की पारी को संभाला. कैप्प जहां 71 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुई, तो वहीं क्लोई ट्रेयोन ने 62 रन की बेहतरीन पारी खेली. अंत में नादिने क्लार्क ने 29 गेंदों में 37 रन की मैच विनिंग पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीकी टीम को लगातार तीसरी जीत दिलाई.

ये भी पढ़ें- IND vs AUS: रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर आया बड़ा अपडेट, Australia जाने की तारीख हुई पक्की

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Womens World Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में द. अफ्रीका की शानदार जीत, बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराया, लगा दी हैट्रिक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Womens World Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में द. अफ्रीका की शानदार जीत, बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराया, लगा दी हैट्रिक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Womens World Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में द. अफ्रीका की शानदार जीत, बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराया, लगा दी हैट्रिक
Womens World Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में द. अफ्रीका की शानदार जीत, बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराया, लगा दी हैट्रिक
Womens World Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में द. अफ्रीका की शानदार जीत, बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराया, लगा दी हैट्रिक
Womens World Cup 2025: रोमांचक मुकाबले में द. अफ्रीका की शानदार जीत, बांग्लादेश को आखिरी ओवर में हराया, लगा दी हैट्रिक