IND vs AUS: रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर आया बड़ा अपडेट, Australia जाने की तारीख हुई पक्की

Rohit Sharma and Virat Kohli: टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना. भारतीय टीम के इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे का क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस दौरे पर रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय के बाद खेलते हुए नज़र आएंगे. इन दोनों दिग्गजों का आखिरी इंटरनेशनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, उसके बाद से ही ये दोनों कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं. वहीं कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी ईशारा कर रही हैं कि ये सीरीज इन दोनों दिग्गजों की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकती है. इस वजह से भी फैंस इस वनडे सीरीज के लिए काफी ज़्यादा उत्सुक हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज एक हफ्ते से भी कम वक्त में शुरू होने वाली है. इसके साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा को फिर से मैदान पर देखने का भारतीय फैंस का इंतजार भी खत्म हो जाएगा. ये सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसके लिए टीम इंडिया दिल्ली टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी. टीम इंडिया किस दिन ऑस्ट्रेलिया जाएगी, इसका फैसला पहले ही हो चुका है और अब ये तारीख भी सामने आ गई है. खास बात ये है कि विराट कोहली भी ब्रिटेन से सीधे ऑस्ट्रेलिया जाने के बजाए टीम इंडिया के साथ ही रवाना होंगे.

AUS के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया

ऑस्ट्रेलिया जाने वाली वनडे टीम 15 अक्टूबर को रवाना होगी. विराट कोहली मंगलवार 14 अक्टूबर की दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे. जून में आईपीएल का खिताब जीतने के बाद से ही विराट कोहली क्रिकेट से दूर हैं और तब से ही वो अपने परिवार के साथ ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रह रहे हैं. मगर लंदन से सीधे ऑस्ट्रेलिया जाने के बजाए वो पहले दिल्ली पहुंचेंगे और यहीं से टीम के साथ रवाना होंगे. वहीं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी मंगलवार को ही दिल्ली पहुंचेंगे. जहां तक ऑस्ट्रेलिया रवानगी की बात है तो पूरी भारतीय टीम एक ही बैच में बुधवार 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी.

ये भी पढ़ें- IND vs WI: LIVE मैच में लड़की ने मारे चांटे ही चांटे, देखते रह गए मैदान में मौजूद खिलाड़ी, VIDEO हुआ Viral

गिल की वनडे कप्तानी का होगा शुभारंभ!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की इस वनडे का जब सेलेक्शन हुआ तो इसने सभी को चौंका दिया. वजह साफ थी, रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाना और शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बनाना. हालांकि सेलेक्टर्स ने साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस के लिए ये पचा पाना मुश्किल हैं. हालांकि अब शुभमन गिल भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बन गए हैं और वो पहली बार वनडे फॉर्मेट की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे. लंबे समय के बाद रोहित और विराट भी मैदान पर उतरेंगे तो ऐसे में इन दोनों के प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें टिकीं रहेंगी.

ये भी पढ़ें- Kuldeep Yadav: कुलदीप यादव ने मोहम्मद सिराज को छोड़ा पीछे, नंबर-1 की पोज़िशन पर किया कब्ज़ा