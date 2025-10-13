IND vs WI: LIVE मैच में लड़की ने मारे चांटे ही चांटे, देखते रह गए मैदान में मौजूद खिलाड़ी, VIDEO हुआ Viral

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में जीत के लिए भारतीय टीम को 58 रनों की दरकार है. ऐसे में टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज में विंडीज का क्लीन स्वीप करने के बेहद करीब है. इस मैच के चौथे दिन कुछ ऐसा हो गया जिसने सभी को हैरान कर दिया. एक तरफ तो भारतीय टीम इस मैच में जीत के लिए मैदान पर पसीना बहा रही थी. दूसरी तरफ मैदान पर तमाचे ही तमाचे जड़े जा रहे थे. ये मामला हैरान करने वाला था.
लड़की ने लड़के को जड़े थप्पड़
इस टेस्ट मैच के चौथे दिन एक लड़का और एक लड़की मैच का मज़ा ले रहे थे. इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ने लड़के को तमाचे लगाने शुरू कर दिए. लड़की ने अपने साथ बैठे लड़के को दो थप्पड़ मारे और उसके बाद उसकी गर्दन भी दबाई. पहले तो ऐसा लगा कि लड़की गुस्से में ऐसा कर रही है लेकिन इसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए नज़र आए. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है.
कब घटी ये घटना?
दिल्ली टेस्ट मैच के चौथे दिन ये घटना तब घटी जब वेस्टइंडीज की टीम 4 विकेट पर 293 रन बना चुकी थी. तभी लड़की ने अपने साथ बैठे लड़के को चांटे मारने शुरू कर दिए. एक तरफ लड़का चांटे खा रहा था और दूसरी तरफ वो हंस भी रहा था. क्योंकि ये सब मज़ाक में हो रहा था. आप खुद देखिए कैसे लड़की पहले तो लड़के को चांटे लगाती है और फिर बाद में उसकी गर्दन दबाती है और फिर दोनों हंस पड़ते हैं.
Me and Who 😊 pic.twitter.com/oYn8TKbqAC https://t.co/NgDw3F61B9
— Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) October 13, 2025
कुलदीप ने किया कमाल
लड़की के लड़के को चांटे मारने वाली घटना के बाद अचानक कुलदीप यादव का जलवा देखने को मिला. इस खिलाड़ी ने 293 के स्कोर पर ही वेस्टइंडीज को पांचवां झटका दिया. उन्होंने विकेटकीपर टेविन इमलाक को आउट किया. 5 रन बाद वो रॉस्टन चेज़ का विकेट भी ले गए. देखते ही देखते उन्होंने खारे पियर को भी आउट कर दिया. वेस्टइंडीज ने 311 रनों तक 9 विकेट गंवा दिए. हालांकि वेस्टइंडीज की आखिरी जोड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 10वें विकेट के लिए 79 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी कर वेस्टइंडीज को 390 रनों तक पहुंचाया. इस साझेदारी की वजह से टीम इंडिया चौथे दिन जीत से महरूम रह गई. अब पांचवें दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 58 रन और बनाने हैं.