India W vs Australia W: भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनी पहली महिला क्रिकेट टीम
India W vs Australia W: भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनी पहली महिला क्रिकेट टीम

Women's world cup 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया. एलिसा हीली की धमाकेदार शतकीय पारी की बदौलत टीम ने 331 रनों का विशाल लक्ष्य चेज़ कर महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ पूरा किया.

By: Shivani Singh | Published: October 12, 2025 11:07:09 PM IST

12 अक्टूबर को खेले गए महिला विश्व कप के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया. टीम ने महिला विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ पूरा करते हुए 331 रन के विशाल लक्ष्य को 49 ओवर में हासिल कर लिया. एलिसा हीली की तूफानी शतकीय पारी ने भारतीय गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी की. स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी भी बनीं. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 3 विकेट से जीत लिया. इस हार ने भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी है.

भारत ने बनाए 330 रन

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 48.5 ओवर में 330 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 66 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे. प्रतीक रावल ने भी 96 गेंदों में 75 रन बनाए. दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय साझेदारी की. इसके बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. हरलीन देओल 42 गेंदों पर 38 और जेमिमा रोड्रिग्स 21 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुईं.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनाबेल सदरलैंड ने शानदार गेंदबाजी की और 9.5 ओवर में 40 रन देकर पाँच बल्लेबाजों को आउट किया. सोफी मोलिनक्स ने भी तीन विकेट लिए.

ऑस्ट्रेलिया की शानदार बल्लेबाजी

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने दमदार शुरुआत की. सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली ने शतक जड़ते हुए 107 गेंदों पर 142 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने 21 चौके और तीन छक्के लगाए, जबकि फोएबे लिचफील्ड ने भी 40 रनों का योगदान दिया. वहीं, बेथ मूनी आठ गेंदों पर चार रन बनाकर प्रभावित करने में नाकाम रहीं, जबकि एनाबेल सदरलैंड बिना खाता खोले आउट हो गईं. ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाकर जीत हासिल की.

