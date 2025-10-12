KL Rahul Became Umpire: बीच मैच में के एल राहुल बने अंपायर, कुछ इस तरह पैदा की असमंजस की स्थिति, VIDEO

KL Rahul: टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है. इस मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पूरी तरह से मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारत की पहली पारी के 518 रनों के जवाब में, वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई, जिसके चलते उन्हें फॉलोऑन खेलना पड़ा. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कुछ लड़ाई जरुर लड़ी, लेकिन अभी भी मेहमान टीम भारतीय टीम से 97 रन पीछे है. हालांकि इस मुकाबले के तीसरे दिन एक मजेदार घटना देखने को मिली. तीसरे दिन लंच से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ, जिससे मैदान पर कुछ देर के लिए खिलाड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए. दरअसल ये गलतफहमी हुई के एल राहुल की वजह से, हालांकि मामले को जल्दी ही अंपायरों ने संभाला और फिर से मैच शुरू हो गया.

जब के एल राहुल बन गए अंपायर



इस मैच के तीसरे दिन लंच से पहले कुछ ऐसा हो गया कि के एल राहुल अंपायर्स भूमिका निभाने लगे. इसी की वजह से सभी को मैदान पर गलतफहमी हो गई. केएल राहुल ने तीसरे दिन पहले सेशन के दौरान स्टंप्स की बेल्स गिरा दी. इससे खिलाड़ी और अंपायर दोनों ही असमंजस में पड़ गए. हुआ ये कि लंच से पहले एक ओवर बाकी था. इस दौरान केएल राहुल ने दूसरी तरफ फील्डिंग करने जाने के दौरान अपने हाथ से बेल्स गिरा दी. इससे कुछ खिलाड़ियों को लगा कि सेशन खत्म हो चुका है. कुछ खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम जाने ही वाले थे कि अंपायर्स ने उन्हें बताया कि पहले सेशन में अभी एक ओवर बाकी है. खास बात ये रही कि के एल राहुल के इस मूव से कॉमेंटेटर्स भी गलतफहमी का शिकार हो गए, क्योंकि मुरली कार्तिक स्कोरकार्ड पढ़ने लगे थे. इसके बाद अंपायर्स ने स्थिति को संभाला और रवींद्र जडेजा ने एक ओवर डाला और फिर लंच का ऐलान किया गया.

देखें VIDEO

Opener ✅

Middle-Order ✅

Finisher ✅

Wicket-keeper ✅

Captain ✅ Ladies & Gentlemen,

we present to you KL Rahul, the UMPIRE 🤣🤣pic.twitter.com/hvb7WWoBcK — Jyotirmay Das (@dasjy0tirmay) October 12, 2025







वेस्टइंडीज का पलटवार

टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 518 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद गेंदबाज़ों ने भी शानदार काम किया. कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, सिराज और बुमराह ने मिलकर वेस्टइंडीज की पहली पारी को सस्ते में समेटा. फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में कुछ हद तक फाइटबैक देखने को मिला. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने 2 विकेट खोकर 173 रन बनाए. अभी भी मेहमान टीम भारतीय टीम से 97 रन पीछे है.आपको याद दिला दें कि इस सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों से जीता था. इसी के साथ गिल एंड कंपनी ने मुकाबलों की इस सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली थी और अब भारतीय टीम की नज़र इस सीरीज में विंडीज का क्लीन स्वीप करने पर है.

ये भी पढ़ें- Shubman Gill Superman Catch: शुभमन गिल ने हवा में उड़कर सुपरमैन स्टाइल में पकड़ा कैच, सभी ने दांतों तले दबा ली अंगुलियां