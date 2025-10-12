Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO
Home > खेल > Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO

Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO

IND W vs AUS W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्ज ने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 12, 2025 10:58:18 PM IST

JEMIMAH RODRIGUES_IND VS AUS_Womens World Cup
JEMIMAH RODRIGUES_IND VS AUS_Womens World Cup

Jemimah Rodrigues Superb Catch: महिला विश्व कप 2025 में भारतीय टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3 विकेट से हराया. इससे पहले द.अफ्रीका के खिलाफ भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था. भले ही विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्ज ने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया. जेमिमा रोड्रिग्ज ने अपने उलटी तरफ डाइव लगाई और हवा में ही एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया. ये कैच इतना जबरजस्त था कि बल्लेबाज़ को भी यकीन नहीं हुआ कि कैच पकड़ लिया गया है.

जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में पकड़ा कैच

इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 330 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इतिहास रचते हुए महिला क्रिकेट के सबसे बड़े रन चेज को अंजाम दिया और भारत को इस मैच में 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया की पारी का 27वां ओवर दीप्ति शर्मा ने फेंका. इस ओवर की दूसरी गेंद पर बेथ मूनी ने कवर्स की दिशा में एक तेज़ तर्रार शॉट खेला. गेंद हवा में थी इसी दौरान वहां पर फील्डिंग कर रहीं जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में अपने बाईं तरफ डाइव लगाने के साथ गेंद को पकड़ लिया. इस कैच को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए बेथ मूनी भी हैरान रह गई. बेथ मूनी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कैच कैसे पकड़ लिया गया?

भारतीय टीम ने गंवाया मोमेंटम

टीम इंडिया की तरफ से इस मैच में ओपनिंग जोड़ी ने काफी शानदार बल्लेबाजी की जिसमें प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना के बीच में पहले विकेट के लिए 155 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी देखने को मिली. वहीं ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि भारतीय टीम 50 ओवर्स में 350 रनों का स्कोर बनाने में कामयाब होगी, लेकिन स्मृति के 80 और प्रतिका के 75 रन बनाकर पवेलियन लौटने के साथ तेजी से विकेट गिरने का सिलसिला देखने को मिला. भारतीय टीम की पूरी पारी इस मुकाबले में 48.5 ओवर्स में 330 रन बनाकर सिमट गई. स्मृति और प्रतिका के अलावा मध्यक्रम में जेमिमा के बल्ले से 33 और ऋचा घोष के बल्ले से 32 रनों की पारी देखने को मिली.

ये भी पढ़ें- Jasprit Bumrah ने फेंकी ऐसी गेंद बल्लेबाज़ रह गया हक्का-बक्का, दूर जाकर गिरा स्टंप

331 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तूफानी शुरुआत की. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान एलिसा हीली ने भारतीय गेंदबाज़ों की जमकर पिटाई की और 107 गेंदों में 142 रनों की शानदार पारी खेली. एलिसा हीली की इस बेहतरीन पारी के दमपर ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3 विकेट से मात देते हुए इतिहास रच दिया. ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला.

ये भी पढ़ें-  KL Rahul Became Umpire: बीच मैच में के एल राहुल बने अंपायर, कुछ इस तरह पैदा की असमंजस की स्थिति, VIDEO

Tags: Australia World RecordBeth MooneyCricketHighest Run Chase in Womens CricketIndia vs AustraliaJemimah Rodrigues
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO
Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO
Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO
Jemimah Rodrigues: जेमिमा रोड्रिग्ज ने हवा में डाइव लगाकर पकड़ा जबरदस्त कैच, देखती रह गई पूरी दुनिया, VIDEO