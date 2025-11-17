Home > खेल > WPL 2026 Start Date: सामने आ गई तारीख, इस दिन से शुरू हो सकती है वीमेंस प्रीमियर लीग; जानें कब होगी ऑक्शन?

WPL 2026 Start Date: सामने आ गई तारीख, इस दिन से शुरू हो सकती है वीमेंस प्रीमियर लीग; जानें कब होगी ऑक्शन?

WPL 2026 Latest Update: इस बार WPL को जनवरी में आयोजित करने के पीछे मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शेड्यूल बताया जा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 17, 2025 9:23:48 PM IST

WPL 2026 Latest Update
WPL 2026 Latest Update


Womens Premier League 2026: वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके 7 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. लीग 7 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगी. आयोजन स्थलों को लेकर बीसीसीआई (BCCI) जल्द अंतिम फैसला ले सकता है, जिसमें मुंबई और बड़ौदा के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं.

यहां हो सकता है सीजन का पहला मैच

कई महिला क्रिकेटर डीवाई पाटिल स्टेडियम को अपना पसंदीदा मैदान मानती हैं, इसलिए उम्मीद है कि सीजन का पहला मैच यहीं खेला जा सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, यदि मौजूदा स्थिति के अनुसार चीजें आगे बढ़ती हैं, तो टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बड़ौदा के कोताम्बी स्टेडियम में आयोजित किया जा सकता है. बड़ौदा लेग की शुरुआत 16 जनवरी से होने की उम्मीद है. इससे पांच दिन पहले इसी मैदान पर भारत बनाम न्यूज़ीलैंड ODI सीरीज का पहला मैच भी खेला जाएगा.

WPL ऑक्शन के दौरान सामने आएगी जानकारी

हालाँकि, बीसीसीआई ने अभी टीम मालिकों को इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. फिलहाल चर्चाएं अनौपचारिक स्तर पर चल रही हैं. बताया जा रहा है कि टीमों को सीजन की अंतिम तारीखों और वेन्यू की जानकारी 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाली WPL ऑक्शन के दौरान दी जाएगी. लीग की मेजबानी के लिए पहले लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा के विकल्पों पर विचार किया गया था, मगर अब संभावना है कि मैच केवल मुंबई और बड़ौदा में कराए जाएंगे.

IPL 2026: …इस वजह से CSK ने तोड़ा धोनी के चहेते मथीशा पाथिराना से रिश्ता, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

मेंस टी20 वर्ल्ड कप के चलते बदला गया शेड्यूल 

इस बार WPL को जनवरी में आयोजित करने के पीछे मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शेड्यूल बताया जा रहा है, क्योंकि मेंस टी20 वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च 2026 में खेला जाना है. शेड्यूल टकराव से बचाने के लिए महिला लीग को पहले कराए जाने की तैयारी है.

WPL 2026 के शेड्यूल और वेन्यू का इस दिन होगा एलान

पिछले सीजन की बात करें तो मुंबई इंडियंस WPL की डिफेंडिंग चैंपियन है. उसने WPL 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर टूर्नामेंट का अपना दूसरा खिताब जीता था. आरसीबी एक बार खिताब जीत चुकी है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद अभी तक ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हो सकी है. WPL 2026 के शेड्यूल और वेन्यू की आधिकारिक घोषणा ऑक्शन के बाद होने की उम्मीद है.

Ranji Trophy 2025 में इस खिलाड़ी ने उड़ाया गर्दा, बिना कोई रन दिए 5-5 बल्लेबाज़ों के भेजा पवेलियन!

Tags: bcciCricket NewsWomens Premier League 2026WPL 2026wpl 2026 schedule
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
WPL 2026 Start Date: सामने आ गई तारीख, इस दिन से शुरू हो सकती है वीमेंस प्रीमियर लीग; जानें कब होगी ऑक्शन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

WPL 2026 Start Date: सामने आ गई तारीख, इस दिन से शुरू हो सकती है वीमेंस प्रीमियर लीग; जानें कब होगी ऑक्शन?
WPL 2026 Start Date: सामने आ गई तारीख, इस दिन से शुरू हो सकती है वीमेंस प्रीमियर लीग; जानें कब होगी ऑक्शन?
WPL 2026 Start Date: सामने आ गई तारीख, इस दिन से शुरू हो सकती है वीमेंस प्रीमियर लीग; जानें कब होगी ऑक्शन?
WPL 2026 Start Date: सामने आ गई तारीख, इस दिन से शुरू हो सकती है वीमेंस प्रीमियर लीग; जानें कब होगी ऑक्शन?