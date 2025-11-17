Ranji Trophy 2025 में इस खिलाड़ी ने उड़ाया गर्दा, बिना कोई रन दिए 5-5 बल्लेबाज़ों को भेजा पवेलियन!

Ranji Trophy 2025: जहां तरफ टीम इंडिया द.अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस समय रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के मुकाबले भी जारी है. रणजी ट्रॉफी के एलीट मुकाबले में एक खिलाड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी हैरान रह गए. इस गेंदबाज़ ने बिना कोई रन दिए 5 विकेट चटकाकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. रोहतक में हरियाणा और सर्विसेज के बीच रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप सी का मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले के पहले दिन गेंदबाज़ों ने धमाल मचाया और बल्लेबाज़ों की नाक में दम कर दिया. पहले दिन 15 विकेट गिरे, लेकिन जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी वो थे अमित शुक्ला. अमित शुक्ला ने अपने दमदार प्रदर्शन से महफिल लूट ली.

छा गए अमित शुक्ला

हरियाणा की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जातकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. हरियाणा के तेज़ गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्विसेज की पारी को सिर्फ 205 रनों पर समेट दिया. ये तो सिर्फ ट्रेलर था पिक्चर तो अभी बाकी थी, हरियाणा की टीम बल्लेबाज़ी करने उतरी तो अमित शुक्ला ने नाम के गेंदबाज़ ने हरियाणा के बल्लेबाज़ों के होश फाख्ता कर दिए. अमित शुक्ला ने सर्विसेज की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में बिना कोई रन दिए 5 बल्लेबाज़ों का शिकार किया. इसके मतलब साफ है कि अमित शुक्ला ने अपनी फिरकी का ऐसा फंदा कसा की कोई भी बल्लेबाज़ एक अदद रन तक नहीं बना पाया और एक-एक कर 5 बल्लेबाज़ों ने अपने विकेट गंवा दिए.

कौन हैं अमित शुक्ला?

अमित शुक्ला स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं. उन्होंने 7 फर्स्ट क्लास मैचों में 32 विकेट अपने नाम किए हैं. अमित के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 65 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए हैं. यूपी के फैजाबाद के रहने वाले अमित का जन्म 28 दिसंबर 2002 हुआ. 2024 में उन्हें पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला. अब अमित ने अपने तूफानी प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

