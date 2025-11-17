Home > खेल > IPL 2026: …इस वजह से CSK ने तोड़ा धोनी के चहेते मथीशा पाथिराना से रिश्ता, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

IPL 2026: …इस वजह से CSK ने तोड़ा धोनी के चहेते मथीशा पाथिराना से रिश्ता, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

Matheesha Pathirana: CSK ने अपने तेज़ गेंदबाज़ मथीशा पाथिराना को रिलीज़ कर दिया. चेन्नई सुपर किंग्स के इस फैसले ने सभी को निराश कर दिया. पाथिराना को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कई टीमें इच्छुक थीं, लेकिन फिर भी CSK ने उन्हें ट्रेड नहीं किया बल्कि रिलीज़ किया ऐसा क्यों हुआ?

By: Pradeep Kumar | Published: November 17, 2025 6:22:31 PM IST

IPL 2026: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले CSK ने अपने तेज़ गेंदबाज़ मथीशा पाथिराना को रिलीज़ कर दिया. चेन्नई सुपर किंग्स के इस फैसले ने सभी को निराश कर दिया. अब सवाल ये है कि CSK ने ये फैसला क्यों लिया वो भी तब जब कई टीमें पाथिराना को ट्रेड करने के लिए इच्छुक थी. लेकिन CSK ने इन सभी डील्स को इंकार कर दिया और अंत में चेन्नई ने खुद ही पाथिराना को रिलीज़ कर दिया. एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की डील में पहले राजस्थान की टीम  सैम करन की जगह पथिराना को लेना चाह रही थी, लेकिन CSK ने इंकार कर दिया. इसके अलावा पंजाब किंग्स ने भी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के बदले पथिराना को ट्रेड करना का प्रस्ताव दिया था, जिसे CSK ने ठुकरा दिया. ऐसे में अब सवाल ये है कि इन डील्स को ठुकराने के बाद CSK ने पाथिराना को रिलीज़ क्यों किया? 

पाथिराना को CSK ने क्यों किया रिलीज़?

मथीशा पाथिराना को महेंद्र सिंह धोनी के करीबी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. मथीशा पाथिराना को CSK ने पिछले सीजन के मेगा ऑक्शन से पहले 13 करोड़ रुपये में रिटेन भी किया था. लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ना तो CSK ने पाथिराना को किसी और टीम के साथ ट्रेड किया और ना ही रिटेन किया. ऐसे में CSK का ये फैसला हैरानी भरा माना जा रहा है. क्रिकेट एक्सपर्ट्स की मानें तो CSK ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया है. क्योंकि CSK की टीम पाथिराना को कम कीमत में वापस अपनी टीम में खरीदना चाहती है. इसी वजह से CSK ने उन्हें ना तो किसी टीम के साथ ट्रेड किया और ना ही रिटेन किया. 

CSK पर भारी पड़ सकता है ये दांव

पाथिराना को रिलीज़ करने का ये फैसला CSK की टीम पर भारी पड़ सकता है. क्योंकि CSK को अब रवींद्र जडेजा, सैम करन और मथिशा पाथिराना की भरपाई करनी है. वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ करके ऑक्शन के लिए अपने पर्स में 64.30 लाख का मोटा पैसा बचाया है. ऐसे में केकेआर भी पाथिराना को अपनी टीम में शामिल करने की इच्छुक है. इसी वजह से CSK की पाथिराना को वापस अपनी टीम में शामिल करने रणनीति फेल होती हुई नज़र आ रही है. 

Tags: CHENNAI SUPER KINGSCricketCSKCSK Released Matheesha PathiranaiplIPL 2026IPL 2026 Mini AuctionMatheesha Pathirana
