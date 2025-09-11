Home > खेल > इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम

इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम

ICC Women's ODI World Cup: ICC ने महिला वनडे वर्ल्ड कप से पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। पहली बार टूर्नामेंट में महिलाओं अंपायरिंग करती दिखाई देंगी।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 11, 2025 15:04:05 IST

ICC has taken a historic decision regarding Women's ODI World Cup
ICC has taken a historic decision regarding Women's ODI World Cup

Women’s ODI World Cupजहां एक तरफ एशिया कप खेला जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ आईसीसी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. आईसीसी ने ये फैसला महिला वनडे विश्व कप (ICC Women’s ODI World Cup) को लेकर किया है. जिसके अनुसार 52 साल के इतिहास में पहली बार टूर्नामेंट की सभी मैच अधिकारी और अंपायर महिलाएं होंगी. यानी इस टूर्नामेंट में पहली बार सिर्फ़ महिलाएं ही अंपायरिंग करती नज़र आएंगी. इससे पहले, कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) और 2022 में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भी महिला मैच अधिकारी और अंपायर नज़र आ चुकी हैं. लेकिन महिला वनडे विश्व कप में ऐसा पहली बार होने जा रहा है.

30 सितंबर से शुरू होगा महिला वनडे विश्व कप

ICC महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें 14 अंपायरों का एक समूह हिस्सा लेगा. अंपायर जैकलीन विलियम्स, क्लेयर पोलोसाक और सू रेडफर्न के लिए यह उनका तीसरा विश्व कप होगा. वहीं, किम कॉटन के लिए भी यह अंपायर के तौर पर उनका दूसरा विश्व कप होगा. इनके अलावा, ट्रुडी एंडरसन, शैंड्रे फ्रिट्ज़, जीएस लक्ष्मी और माइकल परेरा टूर्नामेंट के मैच रेफरी होंगे.

विश्व कप की मेजबानी 

13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत 30 सितंबर से होगी. आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा कि मैच अधिकारियों के पैनल में सभी महिलाओं का होना महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक कदम है और इसे सफलता के नए आयाम गढ़ते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह न केवल एक उपलब्धि है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आईसीसी क्रिकेट में समानता के अधिकार को कैसे बढ़ावा दे रहा है.

भारत और श्रीलंका के बीच होगा पहला मुकाबला 

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत मेजबानों के बीच मुकाबले से होगी. पहले ही मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें भिड़ेंगी. हालांकि, महिला वनडे विश्व कप में उतरने से पहले भारतीय टीम घरेलू वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करने वाली है. 3 मैचों की यह सीरीज 14 सितंबर से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 मैच 14, 17 और 20 सितंबर को खेले जाएंगे.

संजू या गिल किसे मिलेगा भारत के प्लेइंग-11 में स्थान? ऐसी हो सकती है UAE की टीम

Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा

Tags: ICC RulesICC Historic decisionWomen Cricket World Cup 2025World Cup 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम
इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम
इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम
इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम