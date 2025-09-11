इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम

Women’s ODI World Cup: जहां एक तरफ एशिया कप खेला जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ आईसीसी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. आईसीसी ने ये फैसला महिला वनडे विश्व कप (ICC Women’s ODI World Cup) को लेकर किया है. जिसके अनुसार 52 साल के इतिहास में पहली बार टूर्नामेंट की सभी मैच अधिकारी और अंपायर महिलाएं होंगी. यानी इस टूर्नामेंट में पहली बार सिर्फ़ महिलाएं ही अंपायरिंग करती नज़र आएंगी. इससे पहले, कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) और 2022 में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भी महिला मैच अधिकारी और अंपायर नज़र आ चुकी हैं. लेकिन महिला वनडे विश्व कप में ऐसा पहली बार होने जा रहा है.

30 सितंबर से शुरू होगा महिला वनडे विश्व कप

ICC महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें 14 अंपायरों का एक समूह हिस्सा लेगा. अंपायर जैकलीन विलियम्स, क्लेयर पोलोसाक और सू रेडफर्न के लिए यह उनका तीसरा विश्व कप होगा. वहीं, किम कॉटन के लिए भी यह अंपायर के तौर पर उनका दूसरा विश्व कप होगा. इनके अलावा, ट्रुडी एंडरसन, शैंड्रे फ्रिट्ज़, जीएस लक्ष्मी और माइकल परेरा टूर्नामेंट के मैच रेफरी होंगे.

विश्व कप की मेजबानी

13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत 30 सितंबर से होगी. आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा कि मैच अधिकारियों के पैनल में सभी महिलाओं का होना महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक कदम है और इसे सफलता के नए आयाम गढ़ते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह न केवल एक उपलब्धि है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आईसीसी क्रिकेट में समानता के अधिकार को कैसे बढ़ावा दे रहा है.

भारत और श्रीलंका के बीच होगा पहला मुकाबला

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत मेजबानों के बीच मुकाबले से होगी. पहले ही मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें भिड़ेंगी. हालांकि, महिला वनडे विश्व कप में उतरने से पहले भारतीय टीम घरेलू वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करने वाली है. 3 मैचों की यह सीरीज 14 सितंबर से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 मैच 14, 17 और 20 सितंबर को खेले जाएंगे.