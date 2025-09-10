Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा

ICC Rankings 2025: एशिया कप में भारत के मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है. बुधवार 10 सितम्बर को जारी आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है. गेंदबाज़ी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई और बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह क्रमशः छठे और 10वें स्थान पर पहुँच गए. वहीं वरुण चक्रवर्ती चौथे स्थान के साथ भारत के शीर्ष गेंदबाज़ बने हुए हैं, अक्षर पटेल को भी एक स्थान का भी फायदा हुआ है और इसी के साथ वो 13वें स्थान पर हैं.

अभिषेक शर्मा टॉप पर बरकरार

बल्लेबाज़ी रैंकिंग में, अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग अंकों के साथ टॉप पर बरकरार हैं. जबकि तिलक वर्मा दूसरे और कप्तान सूर्यकुमार यादव छठे स्थान पर हैं. एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे यशस्वी जायसवाल एक स्थान के नुकसान के साथ 11वें स्थान पर पहुँच गए हैं। वह एशिया कप के लिए पाँच रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल हैं.

संजू सैमसन को हुआ फ़ायदा

रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों एक-एक स्थान के फायदे के साथ 26वें और 34वें स्थान पर पहुँच गए हैं. ऑलराउंडरों की सूची में हार्दिक पांड्या 252 रेटिंग अंकों के साथ नंबर एक ऑलराउंडर बने हुए हैं. यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला की समाप्ति के बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई है. पाकिस्तान ने फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर त्रिकोणीय श्रृंखला जीती थी.

वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल शीर्ष पर

शुभमन गिल एकदिवसीय रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों में टॉप पर बने हुए हैं। वहीं कप्तान रोहित शर्मा (दूसरे), विराट कोहली (चौथे) और श्रेयस अय्यर (आठवें) की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में, भारत के कुलदीप यादव एक स्थान के नुकसान के बाद चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं, जबकि रवींद्र जडेजा दो स्थान के नुकसान से 10वें स्थान पर आ गए हैं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी दो-दो स्थान के नुकसान से क्रमशः 14वें और 15वें स्थान पर आ गए हैं.

पुरुषों की T20I रैंकिंग

अभिषेक शर्मा: 829

तिलक वर्मा: 804

सूर्यकुमार यादव: 739

पुरुषों की वनडे रैंकिंग

शुभमन गिल: 784

रोहित शर्मा: 756

विराट कोहली: 736

श्रेयस अय्यर: 704

