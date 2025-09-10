Home > खेल > Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा

Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा

ICC की नई टी20 और वनडे रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम। बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और ऑलराउंडर सभी श्रेणियों में भारत के सितारे टॉप पोजिशन पर.

Published By: Shivani Singh
Published: September 10, 2025 19:28:59 IST

Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा

ICC  Rankings 2025: एशिया कप में भारत के मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है. बुधवार 10 सितम्बर को जारी आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है. गेंदबाज़ी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई और बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह क्रमशः छठे और 10वें स्थान पर पहुँच गए. वहीं वरुण चक्रवर्ती चौथे स्थान के साथ भारत के शीर्ष गेंदबाज़ बने हुए हैं, अक्षर पटेल को भी एक स्थान का भी फायदा हुआ है और इसी के साथ वो 13वें स्थान पर हैं.

अभिषेक शर्मा टॉप पर बरकरार

बल्लेबाज़ी रैंकिंग में, अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग अंकों के साथ टॉप पर बरकरार हैं. जबकि तिलक वर्मा दूसरे और कप्तान सूर्यकुमार यादव छठे स्थान पर हैं. एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे यशस्वी जायसवाल एक स्थान के नुकसान के साथ 11वें स्थान पर पहुँच गए हैं। वह एशिया कप के लिए पाँच रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल हैं.

संजू सैमसन को हुआ फ़ायदा

रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों एक-एक स्थान के फायदे के साथ 26वें और 34वें स्थान पर पहुँच गए हैं. ऑलराउंडरों की सूची में हार्दिक पांड्या 252 रेटिंग अंकों के साथ नंबर एक ऑलराउंडर बने हुए हैं. यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला की समाप्ति के बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई है. पाकिस्तान ने फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर त्रिकोणीय श्रृंखला जीती थी.

वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल शीर्ष पर

शुभमन गिल एकदिवसीय रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों में टॉप पर बने हुए हैं। वहीं कप्तान रोहित शर्मा (दूसरे), विराट कोहली (चौथे) और श्रेयस अय्यर (आठवें) की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में, भारत के कुलदीप यादव एक स्थान के नुकसान के बाद चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं, जबकि रवींद्र जडेजा दो स्थान के नुकसान से 10वें स्थान पर आ गए हैं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी दो-दो स्थान के नुकसान से क्रमशः 14वें और 15वें स्थान पर आ गए हैं.

संजू या गिल किसे मिलेगा भारत के प्लेइंग-11 में स्थान? ऐसी हो सकती है UAE की टीम

पुरुषों की T20I रैंकिंग

अभिषेक शर्मा: 829

तिलक वर्मा: 804

सूर्यकुमार यादव: 739

पुरुषों की वनडे रैंकिंग

शुभमन गिल: 784

रोहित शर्मा: 756

विराट कोहली: 736

श्रेयस अय्यर: 704

Asia Cup 2025 के पहले मुकाबले में होगा उलटफेर? इस मामले में यूएई भारत से आगे

Tags: All Rounder Rankingicc oneday rankingICC Rankingicc t20 ranking
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा
Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा
Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा
Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा