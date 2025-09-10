संजू या गिल किसे मिलेगा भारत के प्लेइंग-11 में स्थान? ऐसी हो सकती है UAE की टीम

India vs UAE Predicted Playing 11: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की टीम इंडिया बुधवार शाम दुबई में यूएई के खिलाफ अपने पहले ग्रुप ए मैच के साथ एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत बेशक प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा, लेकिन टूर्नामेंट के लिए संभावित भारतीय प्लेइंग-11 को लेकर काफी बहस और चर्चाएं हो रही हैं. हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, विकेटकीपर संजू सैमसन (Sanju Samson) के टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) की जगह सलामी बल्लेबाज़ी की जगह लेने की उम्मीद है.

अगर सैमसन नहीं खेल पाते हैं, तो भारत मध्यक्रम के कई ऑलराउंडरों और निचले क्रम में जितेश शर्मा के रूप में एक विकेटकीपर को शामिल करने की तैयारी में है, ऐसे में फिनिशर रिंकू सिंह भी बाहर हो सकते हैं.

भारत बनाम यूएई संभावित प्लेइंग 11, एशिया कप 2025: संजू सैमसन अंदर या बाहर, आज के मैच के लिए भारत की संभावित एकादश देखें

ये गेंदबाज हो सकता है बाहर

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के भी बाहर रहने की उम्मीद है क्योंकि भारत दोनों विभागों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. वरुण चक्रवर्ती और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल टीम के लिए पहली पसंद के गेंदबाज़ हो सकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या तेज़ गेंदबाज़ी सूची में सबसे आगे हैं.

IND VS UAE संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत की संभावित प्लेइंग 11: शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

यूएई की संभावित प्लेइंग 11: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह

एशिया कप के लिए भारत और यूएई की टीम

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह.

संयुक्त अरब अमीरात टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह