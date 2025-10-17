Home > खेल > Messi Kerala Match Postponed: क्या मेसी भारत आएंगे? केरल में अर्जेंटीना मैच पर मंडराए संदेह के बादल, आयोजकों ने दी सफाई

Messi Kerala Match Postponed: क्या मेसी भारत आएंगे? केरल में अर्जेंटीना मैच पर मंडराए संदेह के बादल, आयोजकों ने दी सफाई

Messi India 2025 Match: कोच्चि में अर्जेंटीना-ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडली मैच को लेकर मेसी फैंस में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स मैच रद्द या पोस्टपोन होने की ओर इशारा कर रही हैं. इस लेख में जानिए पूरा मामला.

By: Sharim Ansari | Published: October 17, 2025 4:26:03 PM IST

Lionel Messi GOAT Tour India
Lionel Messi GOAT Tour India

Lionel Messi India Tour: केरल के फ़ुटबॉल फैंस बेसब्री से लियोनेल मेसी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्जेंटीना की कप्तानी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब यह उत्साह धीमा पड़ता नज़र आ रहा है. 70 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेसी के आगमन के लिए लगभग तैयार है, जिसमें नई सीटें, फ्लडलाइट्स और सुरक्षा व्यवस्था है, यहां तक कि दुकानों के एक महीने के लिए बंद होने की भी खबरें हैं.

फैंस के उत्साह में रुकावट

सोशल मीडिया पर मेसी के उत्साह की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस फ्रेंडली मैच में खलल पड़ सकता है, जिससे भारतीय फ़ुटबॉल फैंस के लिए ऐतिहासिक होने वाले इस मैच पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं.

मेसी का केरल दौरा उनकी भारत यात्रा की शानदार शुरुआत माना जा रहा था. दिसंबर में शुरू होने वाले उनके GOAT टूर से पहले, जो 13 से 15 दिसंबर तक कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और नई दिल्ली में आयोजित होगा, अर्जेंटीना के इस दिग्गज कोच्चि में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी विश्व चैंपियन टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे.

आयोजकों ने एमिलियानो मार्टिनेज, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल, निकोलस ओटामेंडी, जूलियन अल्वारेज़ और निश्चित रूप से खुद लियोनेल मेसी जैसे सितारों से सजी टीम का वादा किया था. इस घोषणा से फैंस उत्साहित हो गए, सड़कें गुलज़ार हो गईं, टिकटों की कतारें लगनी शुरू हो गईं, और यहां तक कि स्थानीय कैफ़े भी मेस्सी-थीम वाली स्क्रीनिंग और पार्टियों की योजना बना रहे थे.

यह भी पढ़ें: Australia ODI team 2025: भारत से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, ऑलराउंडर चोटिल होकर सीरीज़ से बाहर

हालांकि, अर्जेंटीना के खेल संस्थानों से मिली हालिया अपडेट ने नवंबर में होने वाले इस मैच को अनिश्चितता में डाल दिया है. पत्रकार गैस्टन एडुल ने X (पहले ट्विटर) पर रिपोर्ट किया कि अर्जेंटीना का लुआंडा में अंगोला के खिलाफ फ्रेंडली मैच तो पक्का हो गया है, लेकिन दौरे का भारत चरण टल सकता है. TYC Sports ने यह भी संकेत दिया कि अर्जेंटीना इंटरनेशनल विंडो के लिए अपनी योजनाओं में बदलाव कर सकता है, और संभवतः भारत आने के बजाय किसी अन्य अफ्रीकी देश के साथ खेल सकता है. जो फैंस मेस्सी को लाइव देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वे अब कयासों के दौर से गुज़र रहे हैं, जिससे वे चिंतित हैं.

रिपोर्ट्स क्या संकेत दे रही हैं

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केरल फ्रेंडली मैच के संभावित रद्द होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं:

  • अर्जेंटीना यात्रा कार्यक्रम कम कर सकता है और भारत आने के बजाय किसी दूसरे अफ्रीकी देश के साथ खेल सकता है.
  • फीफा इंटरनेशनल विंडो के दौरान लॉजिस्टिक्स और खिलाड़ियों के कार्यभार के कारण दूर के मैत्री मैच का कार्यक्रम जटिल हो सकता है.
  • कुछ सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में भारत आने वाले सभी स्टार खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं.
  • TYC Sports ने बताया कि व्यवस्थाओं को आसान बनाने के लिए मैच को मोरक्को स्थानांतरित किए जाने की संभावना है.

इसके अलावा, चर्चा है कि मैच को मार्च 2026 तक स्थगित किया जा सकता है. मैच को अगले साल की शुरुआत में स्थानांतरित करने से अर्जेंटीना को खिलाड़ियों की थकान और कार्यक्रम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, साथ ही भारतीय फैंस को मेसी को घरेलू मैदान पर देखने का मौका भी मिलेगा.

आयोजकों का कहना है ‘मैच शुरू हो गया है’

अफवाहों के बावजूद, आयोजकों ने पुष्टि की है कि केरल में अर्जेंटीना-ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडली मैच आयोजित होगा. रिपोर्टर टीवी के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टाइन ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं, अनुमोदन और टिकटिंग पूरी हो चुकी हैं, और रद्द होने की खबरों को निराधार बताया.

रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टाइन ने कहा कि केरल की योजनाओं के रद्द होने की कोई जानकारी नहीं है. अर्जेंटीना की ‘ए’ टीम केरल का दौरा करेगी. उन्होंने कहा कि यह फीफा की नवंबर विंडो है और इसकी पुष्टि इसी आधार पर की गई है, न कि किसी क्लब मैच के लिए. सभी दस्तावेज़ और वित्तीय मामले पहले ही निपटाए जा चुके हैं. मैं इन्हें निराधार अफवाहें मानता हूं.

यह मैच फीफा की इंटरनेशनल विंडो के अंतर्गत आता है, इसे अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त है और स्टेडियम की तैयारियां इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप हैं. फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि मेसी और अर्जेंटीना 17 नवंबर को कोच्चि में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैदान में उतरेंगे.

मेसी का दौरा, चाहे अर्जेंटीना के साथ दोस्ताना मैच के लिए हो या दिसंबर में उनके GOAT टूर के लिए, पूरे भारत में उत्साह का विषय बना हुआ है. GOAT टूर के तहत वह 13, 14 और 15 दिसंबर को कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और नई दिल्ली का दौरा करेंगे.

यह भी पढ़ें: एक बार फिर IPL की ट्रॉफी होगी RCB के नाम? कप्तान ने बल्ले से काटा बवाल

Messi Kerala Match Postponed: क्या मेसी भारत आएंगे? केरल में अर्जेंटीना मैच पर मंडराए संदेह के बादल, आयोजकों ने दी सफाई

