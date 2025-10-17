एक बार फिर IPL की ट्रॉफी होगी RCB के नाम? कप्तान ने बल्ले से काटा बवाल

Rajat Patidar: रजत पाटीदार (Rajat Patidar) मध्य प्रदेश के प्रथम श्रेणी क्रिकेट कप्तान के रूप में उभरे हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने कप्तान के रूप में अपने पहले ही मैच में दोहरा शतक जड़ दिया. ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपनी पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया. उन्होंने कई शानदार शॉट लगाए और 26 चौके लगाकर दोहरा शतक पूरा किया.

रजत पाटीदार का कमाल

इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड पर पंजाब के खिलाफ मैच के दूसरे दिन रजत पाटीदार ने शतक जड़ा, लेकिन वह यहीं नहीं रुके. तीसरे दिन उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा. पाटीदार की यह पारी इसलिए भी ख़ास है क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर रन पुछल्ले बल्लेबाज़ों के साथ साझेदारी में बनाए.

पिछले सीज़न में इंग्लैंड के खिलाफ निराशाजनक शुरुआत के बाद, रजत पाटीदार को भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद, रणजी ट्रॉफी सीज़न की शुरुआत से ही पाटीदार ने शानदार प्रदर्शन किया. पाटीदार मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने 48.09 की औसत से 529 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फ़ाइनल तक पहुंचाया.

रजत स्वर्ण पदक विजेता

पाटीदार की कप्तानी में अर्साबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब भी जीता. सितंबर में बेंगलुरु में आयोजित दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट में सेंट्रल ज़ोन की कप्तानी करते हुए, पाटीदार ने लगातार चार अर्धशतक बनाए, जिनमें क्वार्टर फ़ाइनल और फ़ाइनल में दो शतक शामिल हैं. साउथ ज़ोन के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में, पाटीदार ने पहली पारी में शतक जड़ा, जिससे सेंट्रल ज़ोन 10 साल बाद दलीप ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा.

टीम इंडिया में कब वापसी करेंगे?

रजत पाटीदार लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है, इंडिया ए टीम तो दूर की बात है. हो सकता है कि इस दोहरे शतक के बाद, बीसीसीआई के चयनकर्ता उन्हें साउथ अफ्रीका ए के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मौका दें.