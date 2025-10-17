Home > खेल > Australia ODI team 2025: भारत से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, ऑलराउंडर चोटिल होकर सीरीज़ से बाहर

Australia ODI team 2025: भारत से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, ऑलराउंडर चोटिल होकर सीरीज़ से बाहर

ODI squad update: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज़ से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन मांसपेशियों में खिंचाव के चलते बाहर हो गए. उनकी जगह मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है, जबकि ग्रीन अब एशेज की तैयारी पर फोकस करेंगे.

By: Sharim Ansari | Published: October 17, 2025 3:28:44 PM IST

Australian All Rounder Cameron Green
Australian All Rounder Cameron Green

Cameron Green injury: भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है. ऑस्ट्रेलिया को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके कई स्टार खिलाड़ी पहले ही सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं. अब, यह स्टार ऑलराउंडर भी चोट के कारण बाहर हो गया है.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट के कारण 3 मैचों की सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. ग्रीन को ट्रेनिंग के दौरान हल्की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके कारण वह खेल नहीं पा रहे हैं. उनकी जगह टॉप आर्डर के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है. यह सीरीज़ रविवार (19 अक्टूबर) से पर्थ में शुरू होगी.

कैमरन ग्रीन की जगह यह खिलाड़ी होगा शामिल

मारनस लाबुशेन को शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें मौका दिया गया है. कैमरन ग्रीन की यह नई चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है. वह हाल ही में पीठ की चोट से उबरकर गेंदबाजी में वापसी कर रहे हैं. अपने आखिरी वनडे में उन्होंने 118* रनों की शानदार पारी खेली थी, जिससे टीम के लिए काफी उम्मीदें जगी थीं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक बयान के अनुसार, कैमरन ग्रीन की चोट मामूली है और वह अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले एशेज (Ashes) टेस्ट की तैयारी के लिए इस महीने के अंत तक घरेलू क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन थोड़े समय के लिए रिहैबिलिटेशन से गुज़रेंगे और शेफ़ील्ड शील्ड के तीसरे राउंड में वापसी की योजना बना रहे हैं, जिससे वह अपनी एशेज की तैयारी जारी रख सकें.

यह भी पढ़ें: एक बार फिर IPL की ट्रॉफी होगी RCB के नाम? कप्तान ने बल्ले से काटा बवाल

अब ये होगी भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिशेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क

भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का वनडे कार्यक्रम

19 अक्टूबर – पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर – दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर – तीसरा वनडे, सिडनी

यह भी पढ़ें: Young Virat Kohli Fan: कोहली का ऑटोग्राफ़ मिलते ही फैन ने लगाई खुशी में दौड़, Video हुआ वायरल

Australia ODI team 2025: भारत से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, ऑलराउंडर चोटिल होकर सीरीज़ से बाहर

