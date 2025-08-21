Home > खेल > Dhoni-Virat के बाद इस भारतीय खिलाड़ी की हो गई चांदी, लगी हुई है ब्रांड्स की लंबी लाइन… हर कोई बनाना चाहता है Brand Ambassador; एंडोर्समेंट फीस जान उड़ जाएंगे होश

Shubman Gill Brand Value: गिल की मासिक आय 50 लाख रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है, जबकि क्रिकेट और विज्ञापनों से उनकी सालाना कमाई मिलाकर 30 से 40 करोड़ रुपये के बीच है। वित्तीय ट्रैकर्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग 34 करोड़ रुपये है।

Published: August 21, 2025 19:48:00 IST

Shubman Gill Brand Value

Shubman Gill Brand Value: भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली धीरे-धीरे क्रिकेट को अलविदा कर रहे हैं। अब उनके बाद उनकी जगह यंगस्टर्स को मिलेगी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम शुभमन गिल का आता है, जिन्होंने हाल ही में इंग्लेंड के खिलाफ विदेश में कप्तान के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। इसके चलते अब हर बड़ी कंपनी उन्हें अपना चहरा बनाना चाहता है। 

हाल ये हो रखा है कि केवल 25 साल की उम्र में शुभमन गिल का चहरा विज्ञापनों के लिए सबसे अधिक मांग वाले चेहरों में से एक बन गया है, और विज्ञापनदाताओं के लिए उसकी अपील की तुलना विराट कोहली से की जा रही है। उन्हें ‘क्रिकेट का राजकुमार’ भी कहा जाता है।

विज्ञापन फीस में हुई बढ़ोत्तरी

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन और फिर एशिया कप में उप-कप्तान बनाए जाने के बाद गिल की लोकप्रियता इस वक्त आसमान छू रही है। इस कड़ी में वरिष्ठ खेल विश्लेषक नीरज झा का मानना ​​है कि गिल की ब्रांड वैल्यू कुछ ही महीनों में लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गई है। नीरज ने कहा, “शुभमन गिल की विज्ञापन फीस पहले ही 25 से 50 प्रतिशत बढ़ गई है। पहले उन्हें महीने में 3 से 4 प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन अब 10 से 15 ब्रांड नियमित रूप से उनसे संपर्क करते हैं।”

ब्रांड डील में “नए विराट कोहली”!

ब्रांड के जानकारों की माने तो गिल वर्तमान में प्रति ब्रांड डील लगभग 4-5 करोड़ रुपये सालाना लेते हैं, जो जल्द ही 6-8 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। आईओएस स्पोर्ट्स के सीईओ नीरव तोमर ने कहा कि गिल लगातार खुद को मार्केटर्स के लिए “नए विराट कोहली” के रूप में स्थापित कर रहे हैं, हालाँकि गिल की प्रबंधन टीम ने इस तुलना पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। 

साझेदारी करने के लिए ब्रांड्स की लगी लाइन

शुभमन गिल के तारे इस वक्त बुलंदियों पर हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टायर दिग्गज एमआरएफ, आईवियर ब्रांड ओकले, कोका-कोला और कैसियो, सभी ने उनके साथ साझेदारी की है, जबकि उनके विज्ञापनों की सूची 2023 में आठ ब्रांडों से बढ़कर 2024 में सोलह हो गई है। ये सभी कंपनियां गिल को एम्बेसडर बनाने के लिए कतार लगाए हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल गिल ने अकेले विज्ञापनों से लगभग 40 करोड़ रुपये कमाए।

इसके अलावा लीगेसी कंपनी के सीईओ अमितेश शाह को उम्मीद है कि निकट भविष्य में उनकी ब्रांड वैल्यू में 40 प्रतिशत की और वृद्धि होगी। शाह ने कहा, “युवाओं में उनकी अपील, मैदान पर प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें कंपनियों के लिए एक ड्रीम पैकेज बना दिया है।”

कहां से होती है गिल को सबसे ज्यादा कमाई?

बढ़ती ब्रांड वैल्यू के बाद भी गिल की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्रिकेट बना हुआ है। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ ग्रेड-ए अनुबंधित खिलाड़ी हैं, जिससे उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये मिलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में, वह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें गुजरात टाइटन्स से हर सीज़न में 16.5 करोड़ रुपये मिलते हैं।

शुभमन गिल की कुल संपत्ति पर एक नजर

गिल की मासिक आय 50 लाख रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है, जबकि क्रिकेट और विज्ञापनों से उनकी सालाना कमाई मिलाकर 30 से 40 करोड़ रुपये के बीच है। वित्तीय ट्रैकर्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग 34 करोड़ रुपये है। अपनी बढ़ती संपत्ति के साथ, गिल ने एक शानदार गैराज भी बनवाया है। उनके कलेक्शन में एक रेंज रोवर वेलार, एक मर्सिडीज़ बेंज E350 और एक महिंद्रा थार शामिल है, जो आखिरी बार आनंद महिंद्रा ने उनके प्रदर्शन के सम्मान में उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपहार में दी थी।

कई युवा भारतीयों के लिए, गिल का सफर कड़ी मेहनत, निरंतरता और अवसर की शक्ति का प्रतीक है। कभी सिर्फ़ पंजाब के एक होनहार बल्लेबाज़ के रूप में जाने जाने वाले, अब वह ख़ुद एक ब्रांड बन गए हैं, जो खेल उत्कृष्टता और व्यावसायिक सफलता, दोनों का प्रतीक है।

