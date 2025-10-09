IND W vs SA W Live Streaming: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में आज भिड़ंत, यहां देखें लाइव मैच

India Women vs South Africa Women: श्रीलंका और कट्टर विरोधी पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद, मेज़बान भारत ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. हालांकि, हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम के लिए असली चुनौती अब शुरू होती है.

भारत का अगला मुकाबला आज यानी गुरुवार को विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका से होगा, जो चार मैचों की कड़ी सीरीज का पहला मैच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड जैसी दिग्गज टीमें भी शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका, जिसे इंग्लैंड से 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था, ने न्यूज़ीलैंड पर छह विकेट से शानदार जीत के साथ वापसी की. वे इस लय को बनाए रखने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन घरेलू ज़मीन पर फॉर्म में चल रही भारतीय टीम को हराना आसान काम नहीं होगा.

कब, कैसे और कहां देखें India-W vs South Africa-W ?

कहां होगा मुकाबला ?

भारत महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच यह मैच डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम में होगा.

टॉस का समय

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा.

इतने बजे शुरू होगा मैच

ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का Live Telecast भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioCinema और Disney+ Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

IND-W vs SA-W प्लेइंग 11

भारतीय महिला संभावित प्लेइंग 11: स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर/अमनजोत कौर, श्री चरणी, क्रांति गौड़

दक्षिण अफ्रीका महिला संभावित प्लेइंग 11: तज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), नादिन डी क्लर्क, एनेके बॉश, क्लो ट्रायॉन, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, नॉनकुलुलेको म्लाबा

