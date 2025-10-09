भारत को Asia Cup 2025 में जीताने वाले खिलाड़ी को दाऊद इब्राहिम ने दी धमकी, ईमेल में लिखी ऐसी चीज, सुन BCCI भी दंग
Rinku Singh: एशिया कप 2025 में जीत का रन बनाने वाले रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है.

By: Divyanshi Singh | Published: October 9, 2025 2:37:23 PM IST

threatening email was sent to Rinku Singhs PR team.
Rinku Singh: एशिया कप 2025 में जीत का रन बनाने वाले रिंकू सिंह (Rinku Singh) को अंडरवर्ल्ड से 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली है.मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बात का खुलासा किया है. क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि ये धमकी भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे रिंकू सिंह को दाऊद इब्राहिम के गिरोह यानी ‘डी कंपनी’ की ओर से दी गई थी. जानकारी के मुताबिक रिंकू सिंह की PR टीम को इस साल फरवरी से अप्रैल तक तीन अलग-अलग धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे.

PR टीम को भेजा गया था धमकी भरा ईमेल

बता दें कि ये धमकी भरे संदेश सिधे भारतीय बल्लेबाज को नहीं बल्कि उनके PR टीम को भेजी गई थी. क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह मामला किसी बड़े रैकेट से जुड़ा है, क्योंकि जीशान सिद्दीकी (Zeeshan Siddiqui) को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे. बता दें कि जीशान सिद्दीकी को उनके पिता और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद 10 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली थी.

इस मामले में इंटरपोल की मदद से आरोपी मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को त्रिनिदाद एंड टोबैगो से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जीशान को ये धमकी भरे ईमेल 19 से 21 अप्रैल के बीच मिले थे, जिनमें फिरौती न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी.

सांसद प्रिया सरोज से हो रही है शादी

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू सिंह बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं. रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह सिलेंडर डिलीवरी बॉय का काम करते थे. काफी संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद रिंकू सिंह आईपीएल और फिर भारतीय टीम में जगह बनाई. वहीं रिंकू सिंह की सगाई जौनपुर के मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रिया सरोज से हुई है.

बता दें कि 2017 में रिंकू सिंह ने 2017 में IPL में डेब्यू किया था. उन्होंने अपना पहला IPL किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेला लेकिन उन्हे ज़्यादा मौके नहीं मिला. 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हे खरीदा. तब से वो केकेआर टीम का हिस्सा हैं. साल 2023 रिंकू सिंह के लिए टर्निंग पॉइंट रहा जब उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एक ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर अपनी टीम को अविश्वसनीय जीत दिलाई, जिससे वे रातोंरात स्टार बन गए. इस यादगार प्रदर्शन के बाद केकेआर ने उन्हें 2025 आईपीएल के लिए ₹13 करोड़ में रिटेन किया. जो पहले उनकी कमाई ₹55 लाख से ज़्यादा थी.

Highest-Paid Sportsman: यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रोनाल्डो बने सबसे अमीर फुटबॉलर, संपत्ति जान हो जाएंगे हैरान

