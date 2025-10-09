Highest-Paid Sportsman: यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रोनाल्डो बने सबसे अमीर फुटबॉलर, संपत्ति जान हो जाएंगे हैरान
Cristiano Ronaldo Salary: ग्रेट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में अल-नस्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद फुटबॉल जगत के पहले अरबपति खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 9, 2025 1:44:13 PM IST

Ronaldo became Richest Footballer
Ronaldo became Richest Footballer

Cristiano Ronaldo Net Worth: फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ‘अरबपति’ बनने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं. रोनाल्डो ने यह उपलब्धि सऊदी प्रो लीग में खेलने वाले क्लब अल-नस्र (Al-Nassr FC) के साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद हासिल की. हालांकि रोनाल्डो को इस खेल में बड़े पुरस्कारों के लिए हमेशा लियोनेल मेसी से कम्पटीशन करना पड़ता था, लेकिन यह खेल का एक ऐसा पहलू है जहां इस पुर्तगाली खिलाड़ी ने अब महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है. मेसी और रोनाल्डो की कमाई और ब्रांड वैल्यू उनके करियर के ज़्यादातर समय तक लगभग समान थी, इससे पहले कि पुर्तगाल के मेसी ने 2023 में सऊदी प्रो लीग में शामिल होने का फैसला किया, जबकि मेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका (USA) में मेजर लीग सॉकर में चले गए.

सऊदी प्रो लीग क्लब में, रोनाल्डो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक औसत सालाना वेतन कमाते हैं. चूंकि सऊदी अरब में कमाई भी टैक्स-फ्री है, इसलिए रोनाल्डो को रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे यूरोपियन क्लबों में मिलने वाली कमाई की तुलना में अब ज़्यादा चेक मिलता है.

अब कितनी संपत्ती के मालिक हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ?

उनकी कुल संपत्ति के विभिन्न स्रोतों को मिलाकर, ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि रोनाल्डो की कुल संपत्ति बढ़कर 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 40 वर्षीय रोनाल्डो ने 2002 से 2023 के बीच, जब उन्होंने यूरोप में फुटबॉल खेला था, वेतन के रूप में 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाए.

ब्रांड एंडोर्समेंट के संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया है कि Nike के साथ एक दशक लंबे सौदे से रोनाल्डो को सालाना 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी कमाई होती है, और Armani और Castrol जैसे ब्रांडों के साथ अन्य एंडोर्समेंट से उनकी कुल संपत्ति में 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वृद्धि होती है.

2023 में अल-नस्र में शामिल होने के बाद से रोनाल्डो ने टैक्स-फ्री सैलरी और बोनस के रूप में सालाना लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं. इस सौदे में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का साइनिंग बोनस भी शामिल था.

जिस सौदे ने उन्हें एक अरब डॉलर के पार पहुंचाया, वह कथित तौर पर जून 2025 में अल-नस्र के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हुआ. बताया जा रहा है कि नए कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है. नए सौदे के तहत उन्हें अल-नस्र में 15% हिस्सेदारी भी मिली है.

सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलोइंग (66 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम फ़ॉलोअर्स), प्रभावशाली रियल एस्टेट पोर्टफोलियो और कई व्यावसायिक निवेशों के साथ, रोनाल्डो अपनी रिटायरमेंट के लंबे समय बाद भी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से एक बने रहेंगे.

