Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?

Virat Kohli vs Gautam Gambhir: विराट कोहली वनडे क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं. कोहली ने द.अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज़ में बैक टू बैक दो शतक जड़ दिए हैं. कोहली ने पहले धोनी के घर रांची में 135 रनों की दमदार पारी खेली. इसके बाद रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 102 रनों की पारी खेली, लेकिन अब विराट कोहली की इन दो पारियों ने एक महत्वपूर्ण बहस को हवा दे दी है. क्या विराट कोहली ने अपने इस बेहतरीन प्रदर्शन से हेड कोच गौतम गंभीर के वनडे वर्ल्ड कप 2027 से जुड़े प्लान को चुनौती दे दी है.

कोहली ने दिया ‘विराट’ संदेश!

रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट ने 135 रन की विस्फोटक पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान विंटेज विराट कोहली देखने को मिले थे. इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी शतक जमाकर उन्होंने अपना क्लासिकल अंदाज़ दिखाया. ये सिर्फ रन नहीं थे. ये एक मैसेज था, ये एकदम साफ संदेश था, कोहली अभी खत्म नहीं हुए, बल्कि वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. अपनी इन पारियों से कोहली ने ये साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है. द.अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज़ से पहले कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाएं इस तरफ इशारा कर रही थीं कि गंभीर भविष्य की टीम को युवाओं पर केंद्रित करके देखना चाहते हैं. कई विशेषज्ञों ने तो यह तक कहा कि गंभीर शायद 2027 के वर्ल्ड कप के लिए कोहली को ऑटोमेटिक चॉइस के रूप में नहीं देखते. यहीं से एक बहस शुरू हुई कि क्या गंभीर 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली को प्राथमिकता नहीं दे रहे?

क्या अब बदलेंगे गंभीर के विचार?

अब कोहली की इन विराट पारियों ने दिखा दिया है कि विराट में वो पुराना जलवा अभी भी बाकी है. दो मैच में दो शतक. अगर गंभीर की नजर में कोहली भविष्य के प्लान में फिट नहीं होते, तो इन दो पारियों ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है. कोहली ने दिखा दिया है की उनका फिटनेस लेवल अब भी बेहतरीन है, उनका टेम्परामेंट दुनिया में सबसे स्थिर है. प्रेशर सिचुएशन्स में वो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ हैं और सबसे बड़ी बात वो भारतीय टीम की जीत की गारंटी हैं.

हेड कोच के तौर पर गंभीर अपने हिसाब से टीम बनाएँगे यह पूरी तरह से साफ है. वह हमेशा से ही स्ट्रेट-फॉरवर्ड फैसले लेने वाले इंसान रहे हैं. लेकिन उसी गंभीर को कोहली जैसे खिलाड़ी की ताकत को भी देखना होगा. हां, एक चीज़ है और वो ये है कि विराट कोहली साल 2027 तक 38 साल के हो जाएंगे. ये एक फैक्टर है, लेकिन कोहली अभी भी काफी फिट हैं. वो फिटनेस के मामले में आजकल के युवा खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आते हैं.

