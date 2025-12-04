Home > खेल > Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?

Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?

Kohli vs Gautam Gambhir: रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट ने 135 रन की विस्फोटक पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान विंटेज विराट कोहली देखने को मिले थे. इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी शतक जमाकर उन्होंने अपना क्लासिकल अंदाज़ दिखाया.

By: Pradeep Kumar | Published: December 4, 2025 4:41:02 PM IST

Gautam Gambhir Ignored Virat Kohli
Gautam Gambhir Ignored Virat Kohli


Virat Kohli vs Gautam Gambhir: विराट कोहली वनडे क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं. कोहली ने द.अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज़ में बैक टू बैक दो शतक जड़ दिए हैं. कोहली ने पहले धोनी के घर रांची में 135 रनों की दमदार पारी खेली. इसके बाद रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 102 रनों की पारी खेली, लेकिन अब विराट कोहली की इन दो पारियों ने एक महत्वपूर्ण बहस को हवा दे दी है. क्या विराट कोहली ने अपने इस बेहतरीन प्रदर्शन से हेड कोच गौतम गंभीर के वनडे वर्ल्ड कप 2027 से जुड़े प्लान को चुनौती दे दी है.  

कोहली ने दिया ‘विराट’ संदेश!

रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट ने 135 रन की विस्फोटक पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान विंटेज विराट कोहली देखने को मिले थे. इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी शतक जमाकर उन्होंने अपना क्लासिकल अंदाज़ दिखाया. ये सिर्फ रन नहीं थे. ये एक मैसेज था, ये एकदम साफ संदेश था, कोहली अभी खत्म नहीं हुए, बल्कि वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. अपनी इन पारियों से कोहली ने ये साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है. द.अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज़ से पहले कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाएं इस तरफ इशारा कर रही थीं कि गंभीर भविष्य की टीम को युवाओं पर केंद्रित करके देखना चाहते हैं. कई विशेषज्ञों ने तो यह तक कहा कि गंभीर शायद 2027 के वर्ल्ड कप के लिए कोहली को ऑटोमेटिक चॉइस के रूप में नहीं देखते. यहीं से एक बहस शुरू हुई कि क्या गंभीर 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली को प्राथमिकता नहीं दे रहे? 

क्या अब बदलेंगे गंभीर के विचार?

अब कोहली की इन विराट पारियों ने दिखा दिया है कि विराट में वो पुराना जलवा अभी भी बाकी है. दो मैच में दो शतक. अगर गंभीर की नजर में कोहली भविष्य के प्लान में फिट नहीं होते, तो इन दो पारियों ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है. कोहली ने दिखा दिया है की उनका फिटनेस लेवल अब भी बेहतरीन है, उनका टेम्परामेंट दुनिया में सबसे स्थिर है. प्रेशर सिचुएशन्स में वो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ हैं और सबसे बड़ी बात वो भारतीय टीम की जीत की गारंटी हैं.

ये भी पढ़ें- फिर गरमाया Virat vs Gambhir का मामला, इस बार हेड कोच के बयान ने मचाई खलबली!

हेड कोच के तौर पर गंभीर अपने हिसाब से टीम बनाएँगे यह पूरी तरह से साफ है. वह हमेशा से ही स्ट्रेट-फॉरवर्ड फैसले लेने वाले इंसान रहे हैं. लेकिन उसी गंभीर को कोहली जैसे खिलाड़ी की  ताकत को भी देखना होगा. हां, एक चीज़ है और वो ये है कि विराट कोहली साल 2027 तक 38 साल के हो जाएंगे. ये एक फैक्टर है, लेकिन कोहली अभी भी काफी फिट हैं. वो फिटनेस के मामले में आजकल के युवा खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आते हैं. 

ये भी पढ़ें- ILT20: एक ओवर में जडे़ 5 छक्के, RCB ने जिसे टीम का बाहर का रास्ता दिखाया, अब उसी ने कोहराम मचाया, VIDEO

Tags: 2027 ODI World CupCricketGautam GambhirODI World Cup 2027Team Indiavirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?
Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?
Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?
Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?