फिर गरमाया Virat vs Gambhir का मामला, इस बार हेड कोच के बयान ने मचाई खलबली!

Gambhir vs Kohli: टीम इंडिया में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव की खबरें लगातार बाहर आ रही हैं. पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की जीत के बाद विराट कोहली का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कोहली हेड कोच गौतम गंभीर को इग्नोर करते हुए नज़र आए थे. लेकिन अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर जो हमेशा अपनी बेबाक राय देने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अब कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे खलबली मच गई है. गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे जानने के बाद क्रिकेट फैंस काफी हैरान हैं.

गंभीर के बयान ने मचाई खलबली

हाल ही में एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट ने जब भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा कि आने वाले वर्ल्ड कप में सबसे दमदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन हो सकता है, तो गंभीर ने सभी को चौंकाते हुए बाबर आज़म का नाम लिया. गंभीर ने विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे लोकप्रिय भारतीय खिलाड़ियों को नहीं चुना. गंभीर के मुताबिक, बाबर के पास अलग लेवल की क्वालिट है और उनमें वह मज़बूती है जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में छाने के लिए ज़रूरी होती है. गंभीर की इस बात ने इसलिए भी सभी का ध्यान खींचा क्योंकि उन्होंने बाबर को जिन खिलाड़ियों से ऊपर बताया, उनमें कोहली, रोहित, वॉर्नर, स्मिथ, रूट और विलियमसन जैसे मॉर्डन-डे क्रिकेट के बड़े नाम शामिल हैं. इसी वजह से गंभीर का ये बयान कुछ क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आ रहा. दूसरी तरफ, कई फैन्स गंभीर की राय से सहमत भी नज़र आए. उनका कहना है कि जब बाबर लय में होते हैं, तो वह दुनिया के सबसे खूबसूरत और तकनीकी तौर पर मजबूत बल्लेबाजों में से एक हैं. कुछ का मानना है कि अब जब बाबर कप्तानी का दबाव नहीं झेल रहे, तो वे अपनी वही फ्री-फ्लोइंग बैटिंग फिर से दिखा सकते हैं, जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर बनाया था.

ये भी पढ़ें- इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की नसों में दौड़ रहा UP का खून, बरसों बाद खोला राज़; जानिए क्या है भारत से कनेक्शन?

पहले भी बाबर की तारीफ कर चुके हैं गंभीर

ये पहली मौका नहीं है जब गंभीर ने बाबर का इतना समर्थन किया है. इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि बाबर की तकनीक इतनी मजबूत है कि वे किसी भी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं. गंभीर ने ये भी कहा है कि कप्तानी की जिम्मेदारी हटने के बाद बाबर मानसिक रूप से हल्के दिखते हैं. वो लंबी और प्रभावशाली पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं. ऐसी पारियां जो टूर्नामेंट जिताती हैं.

ये भी पढ़ें- ILT20: एक ओवर में जडे़ 5 छक्के, RCB ने जिसे टीम का बाहर का रास्ता दिखाया, अब उसी ने कोहराम मचाया, VIDEO