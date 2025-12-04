ILT20: एक ओवर में जडे़ 5 छक्के, RCB ने जिसे टीम का बाहर का रास्ता दिखाया, अब उसी ने कोहराम मचाया, VIDEO

IPL 2026 Mini Auction: RCB ने IPL 2026 के ऑक्शन से पहले जिस खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया, अब उसी खिलाड़ी ने मैदान पर कोहराम मचाया. RCB ने हाल ही में लिविंगस्टोन को अपनी टीम से रिलीज़ किया है, लेकिन अब इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया. लियाम लिविंगस्टोन ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 38 गेंदों पर 82 रन की तूफानी पारी खेली, जिससे अबूधाबी नाइटराइडर्स ने विश्व आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में शारजाह वॉरियर्स को 39 रन से हराया. लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में दो चौके और आठ छक्के लगाए जिससे नाइटराइडर्स चार विकेट पर 233 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. यह लीग के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में वॉरियर्स की टीम नौ विकेट पर 194 रन ही बना पाई.

एक ओवर में जड़े 5 छक्के, कूटे 33 रन

लियाम लिविंगस्टोन ने एक ओवर में 33 रन कूट डाले, जिसमें 5 छक्के और एक डबल लिया. वाइड से टीम को एक रन इस ओवर में मिला.

लिविंगस्टोन पर होगी पैसों की बारिश!

अपनी इस तूफानी पारी के साथ ही लियाम लिविंगस्टोन ने 16 दिसंबर को आबू धाबी में होने वाली आईपीएल मिनी ऑक्शन के लिए दमदार तरीके से अपनी दावेदारी पेश की है. लिविंगस्टोन तूफानी बल्लेबाज़ी तो कर ही सकते हैं साथ ही साथ वो स्पिन गेंदबाज़ी भी करते हैं. वैसे भी आईपीएल की कई टीमों को ऑलराउंडर्स की दरकार तो ऐसे में लियाम लिविंगस्टोन पर ऑक्शन में बड़ी बोली लग सकती है.

