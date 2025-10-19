Virat Kohli Reaction: पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई फैंस को विराट कोहली का साइलेंट रिएक्शन, बोलती बंद कर दी नज़रों से

Australia Tour 2025: भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो गया है. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज़ का पहला मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच से रोहित शर्मा और विराट कोहली लगभग 7 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं. विराट कोहली का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस के साथ एक अलग ही रिश्ता है. पर्थ स्टेडियम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला.

भारतीय टीम ने शनिवार को पर्थ में जमकर अभ्यास किया. इसके बाद, विराट कोहली फैंस के पास पहुंचे, उन्हें ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. इस दौरान, कुछ ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने उन पर टिप्पणी की और उनका मज़ाक उड़ाया. हालांकि, कोहली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने बिना कुछ कहे उन्हें तीखी नज़रों से चुप करा दिया.

यह भी पढ़ें: India vs Australia First ODI: अक्षर पटेल कर बैठे गलती, बीच मैच में टीम इंडिया को पहुंचाया नुकसान, देखें VIDEO

2012 में हुई थी झड़प

विराट कोहली 2011-12 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे. दोनों टीमें सिडनी में मैच खेल रही थीं. इस दौरान, ऑस्ट्रेलियाई फैंस उन्हें परेशान कर रहे थे. लगातार हो रही टिप्पणियों को सुनकर, विराट कोहली ने उन्हें बीच की उंगली दिखा दी. मैच रेफरी इस हरकत के लिए उन पर बैन लगाने वाले थे. कोहली ने मैच रेफरी से माफ़ी मांगी और बैन न लगाने का अनुरोध किया. इसके बाद उनकी मैच फ़ीस का 50 प्रतिशत काट लिया गया.

नहीं चले विराट कोहली

विराट कोहली की 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी अच्छी नहीं रही. पर्थ में वह खाता भी नहीं खोल पाए. उन्हें 8 गेंद खेलने के बाद बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौटना पड़ा. ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क ने उनका विकेट लिया. गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में विराट पॉइंट पर कैच आउट हो गए. विराट से पहले रोहित शर्मा भी सिर्फ़ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे.

यह भी पढ़ें: पहली बार ऑस्ट्रेलिया में विराट के साथ हुआ ऐसा, सुन सन्न रह गए कोहली के फैन्स